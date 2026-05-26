Токаев: Позиции Казахстана и Китая по многим вопросам международной повестки схожи

На встрече были обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства, расширения межпарламентского диалога, а также сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

– Дружба между нашими народами имеет прочную историческую основу и уверенно развивается в духе добрососедства и взаимного доверия. Китай всегда поддерживает Казахстан, за что мы выражаем искреннюю благодарность его народу, руководству и, конечно же, г-ну Председателю Си Цзиньпину. Для нас неизменным приоритетом является укрепление на постоянной основе казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства. 2025 год стал историческим в развитии наших двусторонних отношений. Взаимные визиты придали мощный импульс углублению нашего многогранного сотрудничества. Одно из важнейших достижений – рост объема взаимной торговли до рекордных 49 млрд долларов. Китай традиционно входит в число крупнейших инвесторов Казахстана. Совокупный объем китайских инвестиций превысил 29 млрд долларов. Недавно я подписал Закон о ратификации Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Безусловно, этот документ будет способствовать наращиванию инвестиционного сотрудничества двух стран, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что между Казахстаном и Китаем сформирована прочная политическая основа для развития сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

– Позиции Казахстана и Китая по многим вопросам международной повестки схожи. Страны плодотворно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС и СВМДА. Казахстан высоко оценивает выдвинутые Китаем глобальные инициативы в сферах развития, цивилизационного диалога и глобального управления. Наша страна поддерживает политику «одного Китая». Мы также всецело поддерживаем многостороннее сотрудничество в новом формате «Центральная Азия – Китай», – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев, пользуясь случаем, передал теплые и искренние слова приветствия Председателю КНР Си Цзиньпину. Президент отметил эффективность стратегического курса лидера Китайской Народной Республики.

– Убежден, новый 15-й пятилетний план позволит и далее укреплять статус Китая в качестве мировой державы и высокоразвитого государства, играющего важную роль на международной арене, – сказал Президент.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей передал Президенту Казахстана и наилучшие пожелания Председателя Си Цзиньпина.

– В последние годы китайско-казахские отношения развиваются динамично и вышли на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства благодаря дальновидному руководству и поддержке Председателя Си Цзиньпина и лично Вас. В прошлом году Вы дважды встречались с нашим Председателем в Астане и Тяньцзине, наметив ключевые направления взаимодействия двух стран, – сказал Чжао Лэцзи.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей также поздравил Главу нашего государства с успешным проведением общенационального референдума по принятию новой Конституции Казахстана. По его мнению, внесенные в Основной закон изменения стали стратегически важным решением с точки зрения долгосрочного развития государства.

Касым-Жомарт Токаев наградил Чжао Лэцзи орденом «Достық» I степени за вклад в углубление двустороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.