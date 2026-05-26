Токаев: Позиции Казахстана и Китая по многим вопросам международной повестки схожи

Президент

Глава государства принял Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

На встрече были обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства, расширения межпарламентского диалога, а также сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.  

– Дружба между нашими народами имеет прочную историческую основу и уверенно развивается в духе добрососедства и взаимного доверия. Китай всегда поддерживает Казахстан, за что мы выражаем искреннюю благодарность его народу, руководству и, конечно же, г-ну Председателю Си Цзиньпину. Для нас неизменным приоритетом является укрепление на постоянной основе казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства. 2025 год стал историческим в развитии наших двусторонних отношений. Взаимные визиты придали мощный импульс углублению нашего многогранного сотрудничества. Одно из важнейших достижений – рост объема взаимной торговли до рекордных 49 млрд долларов. Китай традиционно входит в число крупнейших инвесторов Казахстана. Совокупный объем китайских инвестиций превысил 29 млрд долларов. Недавно я подписал Закон о ратификации Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Безусловно, этот документ будет способствовать наращиванию инвестиционного сотрудничества двух стран, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что между Казахстаном и Китаем сформирована прочная политическая основа для развития сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

– Позиции Казахстана и Китая по многим вопросам международной повестки схожи. Страны плодотворно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС и СВМДА. Казахстан высоко оценивает выдвинутые Китаем глобальные инициативы в сферах развития, цивилизационного диалога и глобального управления. Наша страна поддерживает политику «одного Китая». Мы также всецело поддерживаем многостороннее сотрудничество в новом формате «Центральная Азия – Китай», – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев, пользуясь случаем, передал теплые и искренние слова приветствия Председателю КНР Си Цзиньпину. Президент отметил эффективность стратегического курса лидера Китайской Народной Республики.

– Убежден, новый 15-й пятилетний план позволит и далее укреплять статус Китая в качестве мировой державы и высокоразвитого государства, играющего важную роль на международной арене, – сказал Президент.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей передал Президенту Казахстана и наилучшие пожелания Председателя Си Цзиньпина.

  – В последние годы китайско-казахские отношения развиваются динамично и вышли на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства благодаря дальновидному руководству и поддержке Председателя Си Цзиньпина и лично Вас. В прошлом году Вы дважды встречались с нашим Председателем в Астане и Тяньцзине, наметив ключевые направления взаимодействия двух стран, – сказал Чжао Лэцзи. 

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей также поздравил Главу нашего государства с успешным проведением общенационального референдума по принятию новой Конституции Казахстана. По его мнению, внесенные в Основной закон изменения стали стратегически важным решением с точки зрения долгосрочного развития государства.

Касым-Жомарт Токаев наградил Чжао Лэцзи орденом «Достық» I степени за вклад в углубление двустороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.

