Глава государства принял гендиректора МАГАТЭ

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана с Международным агентством по атомной энергии, а также актуальные вопросы международной повестки в сфере обеспечения ядерной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент отметил, что Казахстан высоко ценит многолетнее партнерство с МАГАТЭ, а также вклад Агентства под руководством Рафаэля Гросси в укрепление ядерной безопасности и мирного использования атомной энергии.

– Ваш первый визит в Казахстан в апреле 2023 года придал дополнительный импульс нашему сотрудничеству. Считаю, что в вопросах ядерного разоружения и нераспространения мы говорим на одном языке. В то же время в мире сложилась весьма неоднозначная ситуация, требующая объединения усилий для выработки общих подходов к решению глобальных проблем, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписание Дорожной карты по углублению сотрудничества Казахстана с МАГАТЭ до 2036 года и ряда документов в области ядерной медицины и науки.

Рафаэль Гросси высоко оценил неизменную приверженность Казахстана укреплению глобальной ядерной безопасности и режиму нераспространения.

Он также отметил международный авторитет Касым-Жомарта Токаева и его последовательную роль в продвижении диалога, ядерной безопасности и многостороннего сотрудничества.

Генеральный директор поздравил нашу страну с началом реализации программы развития атомной энергетики, решение о которой было принято по итогам общенационального референдума по вопросу строительства АЭС.

Глава государства заявил о твердой приверженности Казахстана и впредь вносить практический вклад в международные усилия по укреплению ядерной безопасности и межгосударственного доверия.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев вновь подтвердил готовность нашей страны, исключительно в порядке доброй воли, содействовать разрешению ситуации вокруг иранской ядерной программы при наличии соответствующих международных договоренностей.

Рафаэль Гросси отметив роль и практический вклад Казахстана в дело укрепления глобальной ядерной безопасности, выразил поддержку благородным намерениям нашей страны.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что Казахстан обладает необходимым политическим авторитетом, соответствующей инфраструктурой и научно-технической базой для реализации возможных соглашений.

Президент также пожелал Рафаэлю Гросси успехов в выдвижении его кандидатуры на пост Генерального секретаря ООН.

Касым-Жомарт Токаев наградил Рафаэля Гросси орденом «Достық» I степени за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Казахстан и МАГАТЭ.