Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном

Президент
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Глава государства поручил правительству урегулировать ситуацию, возникшую на казахско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между нашими странами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: kazpravda.kz

Также была отмечена необходимость продолжения переговоров с кыргызской стороной по вопросу более активного внедрения цифровизации и автоматизации для недопущения нелегальной перевозки товаров через границу.

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