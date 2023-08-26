Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
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Глава государства поручил правительству урегулировать ситуацию, возникшую на казахско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между нашими странами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Также была отмечена необходимость продолжения переговоров с кыргызской стороной по вопросу более активного внедрения цифровизации и автоматизации для недопущения нелегальной перевозки товаров через границу.