Глава государства принял участие в церемонии открытия Международной олимпиады по ИИ

Айман Аманжолова
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственной речью на торжественной церемонии открытия III Международной олимпиады по искусственному интеллекту, проходящей в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что Казахстан сделал стратегический выбор в пользу цифрового развития.

«В Индексе развития электронного правительства ООН Казахстан занимает 24-е место среди 193 государств.  По уровню готовности к внедрению новых технологий наша страна лидирует в Центральной Азии. Мы создаем единую инновационную экосистему, в которой искусственный интеллект выступает важным инструментом управления государством, экономикой, бизнесом, пронизывая все сферы общественной жизни. В прошлогоднем Послании мною поставлена задача в течение трех лет превратить Казахстан в полноценное цифровое государство. Объявление 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта всецело направлено на решение этой стратегической задачи. Более того, магистральный курс развития страны с опорой на инновации четко прописан в новой Конституции Казахстана, вступившей в силу 1 июля. Но это только начало всех процессов», – заявил Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, наша страна уделяет особое внимание качественному образованию и всесторонней поддержке одаренных детей.

«В прошлом году на Олимпиаде по искусственному интеллекту в Пекине казахстанские школьники завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Это достижение, которым по праву гордится наша страна, и оно еще раз подтверждает огромный интеллектуальный и творческий потенциал нашей молодежи. Пользуясь случаем, я хочу выразить искреннюю благодарность всем учителям и наставникам, которые обучают нашу талантливую молодежь», – отметил Глава государства.

Президент выразил уверенность в том, что Олимпиада придаст мощный импульс развитию международного сообщества молодых исследователей искусственного интеллекта.

«Знания во все времена объединяли людей и двигали человечество к вершинам прогресса. Ваши знания могут стать основой новых решений в медицине, образовании, экологии и других жизненно важных сферах. Возможно, именно здесь, на этой олимпиаде, зародятся новые идеи и проекты, которые изменят мир к лучшему», – подчеркнул Глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал удачи участникам олимпиады и выразил искреннюю признательность всем, кто внес вклад в подготовку этого важного мероприятия.

 

#Астана #Токаев #ИИ

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