Токаев выразил соболезнования родным и близким Халық қаһарманы Ивана Гапича

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Подробнее об этом проинформировала пресс-служба Акорды, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана войны и труда, Халық қаһарманы Ивана Гапича.  

 «Иван Степанович добровольцем пошел на фронт и прошел всю войну в качестве связиста. Вернувшись на Родину, многие годы посвятил честной и добросовестной службе в органах прокуратуры. Человек высоких моральных принципов, профессионал своего дела, он пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и в обществе. Жизненный путь Ивана Степановича стал достойным примером созидательного патриотизма, верности долгу и присяге, твердой приверженности идеалам справедливости. Светлая память об Иване Степановиче навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в телеграмме.
#Токаев #Акорда #соболезнования #Халық қаһарманы #Иван Гапич

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