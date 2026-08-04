Глава государства поговорил по телефону с премьер-министром Армении

Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с переназначением на должность премьер-министра Армении, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо армянского народа, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Поблагодарив за поздравления, Никол Пашинян пожелал Президенту и народу Казахстана успешного проведения выборов в Курултай.



Собеседники с удовлетворением отметили позитивную динамику развития казахско-армянских отношений, подтвердили настрой на углубление многогранного сотрудничества двух стран.



Обсужден ход реализации договоренностей, в том числе достигнутых в рамках официального визита главы правительства Армении в Астану в ноябре прошлого года.



Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.