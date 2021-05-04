Токаев посетит с официальным визитом Таджикистан

Президент
Фото: facebook.com/Берик Уали
19-20 мая Президент Касым-Жомарт Токаев посетит Республику Таджикистан с официальным визитом по приглашению Президента Эмомали Рахмона. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Kazpravda.kz.

"В ходе визита запланированы встречи Глав двух государств в узком и расширенном форматах", - написал он в Facebook.

По его информации, в повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-таджикского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

"Отдельное внимание будет уделено активизации региональной кооперации, обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии", - сообщил Берик Уали.

