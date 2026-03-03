Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Илияну Йотову с национальным праздником Болгарии – Днем освобождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Казахстана в своей телеграмме назвал Болгарию одним из важных и надежных партнеров РК в Европейском Союзе, а также подчеркнул поступательное развитие политического диалога, экономических связей и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами.

Глава государства выразил уверенность в том, что совместными усилиями казахско-болгарское сотрудничество будет и впредь последовательно укрепляться.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Илияне Йотовой успехов в ее ответственной государственной деятельности, а народу Болгарии – процветания и благополучия.