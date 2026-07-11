Токаев поздравил президента Монголии с национальным праздником Наадам

Подробнее об этом проинформировали в Акорде

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Монголии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ухнаагийна Хурэлсуха с национальным праздником Наадам.

В телеграмме Глава государства отметил динамичное развитие Монголии под руководством Президента Ухнаагийна Хурэлсуха, выразив уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и многопланового сотрудничества между двумя странами.

Президент Казахстана пожелал Ухнаагийну Хурэлсуху успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному монгольскому народу – процветания и благополучия.