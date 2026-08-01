Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Швейцарии

По случаю Национального дня Швейцарской Конфедерации
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Касым-Жомарт Токаев поздравил Ги Пармелана с Национальным днем Швейцарской Конфедерации.
"Этот знаменательный день символизирует богатое историческое наследие Швейцарии, прочные демократическое устои и неизменную приверженность страны принципам нейтралитета, – говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многоплановое сотрудничество с Швейцарией, основанное на узах дружбы и взаимного уважения. Отмечена позитивная динамика взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, финансов и образования.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Ги Пармелану успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Швейцарии – благополучия и процветания.