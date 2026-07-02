Токаев провел встречу со старшим вице-президентом Торговой палаты США

Глава государства принял старшего вице-президента по делам Ближнего Востока, Турции и Центральной Азии Торговой палаты США Хуша Чокси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана укреплять конструктивное взаимодействие с Администрацией Президента Дональда Трампа, особо отметив стратегический характер торгово-экономического и инвестиционного партнерства между Казахстаном и США.

Президент подтвердил приверженность Казахстана обеспечению благоприятного инвестиционного климата для американского бизнеса.

Собеседники обсудили перспективы расширения взаимодействия, в том числе в таких сферах, как освоение критически важных минералов, энергетика, цифровая инфраструктура, искусственный интеллект, транспортная взаимосвязанность, передовые технологии, сельское хозяйство и финансовые услуги.

В свою очередь Хуш Чокси отметил высокий потенциал для дальнейшего развития связей и выразил готовность к реализации совместных проектов в ряде отраслей, представляющих взаимный интерес.