Токаев – Рахмону: «Именно Ваше участие в саммите имеет особое значение»

Президент, ШОС
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе встречи глава государства поблагодарил Эмомали Рахмона за личное участие в саммите ШОС и неизменную поддержку приоритетов и инициатив Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Именно Ваше участие имеет особое значение, поскольку Вы являтесь единственным действующим Президентом, который стоял у истоков создания Шанхайской организации сотрудничества в 1996 году. Эта организация, на мой взгляд, является эффективным, авторитетным и демократическим по своей сути объединением. Надеемся, что завтрашний Саммит будет успешным», – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что двустороннее сотрудничество динамично развивается по всем направлениям. По его словам, Казахстану и Таджикистану удалось выстроить по-настоящему союзнические отношения, в чем огромная заслуга принадлежит и Эмомали Рахмону.

Президент Таджикистана со своей стороны отметил успешное председательство Казахстана в ШОС, а также планомерное развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономическом, культурно-гуманитарном направлении и в сфере безопасности.  

Собеседники также рассмотрели отдельные аспекты взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.

#переговоры #Токаев #ШОС #Эмомали Рахмон #саммит

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