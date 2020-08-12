Токаев рассказал о планах по закупке российской вакцины от коронавируса

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю регистрации первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Данное событие подтверждает высокий потенциал и авторитет российской науки, а также ведущую роль России в борьбе с этой глобальной угрозой. Благодарны Вам за неизменную поддержку Казахстана в это сложное для всего мира время, в том числе за направление гуманитарной помощи и врачей, внесших весомый вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в нашей стране", – отметил Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эффективное взаимодействие Казахстана и России в данной сфере.
"Во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация для обсуждения вопросов закупа российской вакцины", – информировал Глава государства.
