Токаев высказался о территориальных "подарках" Казахстану

Президент
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Иллюстративное фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о заявлениях иностранцев насчет территории Казахстана. Свое мнение Президент озвучил в статье "Независимость – самое дорогое", опубликованной в газете Egemen Qazaqstan, передает Kazpravda.kz.   

"Наша священная земля, унаследованная от предков, – наше главное богатство. Никто извне не отдал казахам эту огромную территорию. Наша история сегодня не измеряется 1991 или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства, а затем в Золотой Орде, Тюркском каганате, при гуннах и саках. Одним словом, глубокие корни нашей национальной истории лежат в глубине древности. В общем, историю должны изучать историки, а не политики", – говорится в статье.

Президент отметил, что формальное признание границы международным договором и признание ее мировым сообществом стали тенденцией последних нескольких столетий. До этого не было делимитации и демаркации.

"Мы помним, что пока мы занимались пограничным вопросом, некоторые политики и общественные деятели хотели сказать: "Не будем торопиться", "Договоримся позже". Время показало, что нужно настойчиво вести переговоры и немедленно укреплять наши основы. Теперь, что бы ни говорили, у нас есть международно признанная граница, установленная двусторонними соглашениями", – отмечает Глава государства.

По мнению Президента РК, необходимо вести воспитательную работу сдержанно. Официально и публично противостоять провокационным действиям некоторых иностранцев, которые сомневаются в нашей территориальной целостности и критикуют добрососедские отношения.

"Как я уже сказал выше, наши границы полностью разграничены. После подписания в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря наши границы не только на суше, но и на море были окончательно определены и разрешены", – заключил Глава государства. 

Напомним, в конце 2020 года в эфире российского государственного "Первого канала" депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил, что территория Казахстана – это подарок со стороны России. Позднее МИД Казахстана передал соответствующую ноту РФ.

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