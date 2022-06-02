Фото пресс-службы Президента РК
Президент
Токаеву доложили о ходе расследования январских событий

Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора Берика Асылова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства заслушал отчет о состоянии законности в стране и основных итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности.

Как сообщил Берик Асылов, с начала года по мерам прокуратуры устранено свыше 7 тысяч нарушений, из которых наибольшее число выявлено в сфере госзакупок, здравоохранения, экологии, соблюдения прав детей. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены более 10 тысяч госслужащих и работников квазигосударственного сектора. После вмешательства прокуроров государству возмещено 8,4 млрд тенге, восстановлены трудовые права более 177 тысяч лиц, погашена задолженность по зарплате на сумму более 1 млрд тенге.

Президент был проинформирован о криминогенной ситуации и мерах, принимаемых по соблюдению конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере. Прокурорами из служебных помещений органов следствия освобождены 596 незаконно задержанных лиц. Инициирован пересмотр приговоров в отношении 542 лиц, в том числе улучшено положение 90 осужденных, оправдано 9 человек.

Касым-Жомарту Токаеву отдельно было доложено о ходе внедрения новой трехзвенной модели уголовного процесса.  В нынешнем году через фильтр прокурорского надзора прошло уже 152 тысяч процессуальных решений. Из них признали незаконными более 11,5 тысячи постановлений. Предотвращено необоснованное вовлечение в уголовный процесс почти 1 тысячи граждан.

Берик Асылов подробно информировал Главу государства о мерах по защите бизнеса, особенно по недопущению незаконного уголовного преследования. По поручению Президента прокуроры проверяют законность всех уголовных дел в отношении предпринимателей. По результатам изучения из находящихся в производстве 378 дел прекращено 36. По фактам воспрепятствования бизнесу и злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников правоохранительных и других государственных органов начато 12 досудебных расследований. Проверка материалов продолжается.

Для исключения фактов необоснованного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного процесса готовится комплекс организационных и законодательных мер.

Главе государства отдельно было доложено о ходе расследования январских событий. На сегодня в суды направлены дела в отношении 489 лиц. Осужден 331 человек, в основном за кражи, грабежи, хранение и хищение оружия. Реальное лишение свободы назначено только 23 лицам, остальные приговорены к более мягким видам наказания. На особом контроле находятся дела о недозволенных методах следствия и гибели людей во время массовых беспорядков.

Со своей стороны Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость объективного установления всех обстоятельств и виновных в январской трагедии, а также регулярного информирования общественности о результатах расследования.

Кроме того, Президент обратил внимание на особую важность обеспечения законности во всех сферах социальной и экономической жизни страны.

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