Трагедия любви

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Окунуться в мир страстей, любви и мелодической красоты предложил шымкентцам известный российский режиссер Михаил Панджавидзе.

фото из архива театра

Три вечера подряд на сцене Шымкентского театра оперы и балета давали оперу Джузеппе Верди «Трубадур». Михаил Панджавидзе хорошо знаком казахстанским любителям классического искусства. Режиссер уже поставил на сцене этого театра спектакли «Домалақ ана», «Көк түрік», «Қыз Жібек», «Қамар сұлу», идут его постановки и в других театрах страны.

Для работы в новом спектакле привлечены специалисты из ведущих театров Казахстана и ближнего зарубежья. Такое сотрудничество Михаил Панджавидзе считает прекрасной возможнос­тью для артистов труппы совершенствовать свое мастерство. Вокалисты, музыканты, художники-оформители, костюмеры, осветители имеют возможность творить совместно, а не просто наблюдать за работой мэтров, перенимая их опыт.

Музыкальную часть оперы «Трубадур» исполнил оркестр Шымкентского теат­ра оперы и балета под руководством известного дирижера, заслуженного деятеля РК Абзала Мухитдинова (театр Astana Opera). Маэстро имеет богатый опыт сотрудничества с разными театрами и оркестрами, в том числе и с музыкантами шымкентского театра. С хором работала главный хормейстер КазНТОБ им. Абая Алия Темирбекова.

В свое время опера «Трубадур» получила известность и признание благодаря неисчерпаемому мелодическому богатству. Ее музыка необычайно выразительна. Ярким звучанием она усиливает сюжетную линию, подчеркивая эмоциональное состояние героев. Не случайно мелодии «Трубадура» вошли в золотую коллекцию оперных произведений.

– Талантливые солисты и профессио­нализм оркестра поз­волили создать особую, захватывающую атмосферу на сцене, – считает директор Шымкентского театра оперы и балета Майра Мухамедкызы, исполнившая роль Леоноры. – В постановке задейст­вованы приглашенные солисты. Это нормальная практика, ведь рядом с ними творчески растут и развиваются наши певцы.

Реализовала идеи режиссера и создала визуальное воплощение музыкального произведения творческая труппа театра, работавшая единой командой с приглашенными опытными художниками и дизайнерами сцены. Процессом создания декораций руководил сцено­граф, долгие годы работавший главным художником московского теат­ра «Эрмитаж» Гарри Гуммель. Подбором кос­тюмов занималась российский художник Татьяна Кондрычина.

Премьера оперы Джузеппе Верди «Трубадур» стала ярким событием в истории театра и культурной жизни Шымкента.

#Шымкент #театр #опера #балет #спектакль #Трубадур

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