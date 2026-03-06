Трагедия в одном подъезде

Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Трагедия произошла в одной из многоэтажек микрорайона «Студенческий городок». В течение одного дня спасатели и полицейские нашли тела людей сразу в трех квартирах одного подъезда.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным очевидцев, в одной квартире были обнаружены мертвыми 31-летняя женщина и 16-летняя девушка. На втором этаже без признаков жизни нашли 23-летнего парня. Еще одна погибшая – 20-летняя студентка – жила в съемной квартире на третьем этаже. Ее-то хозяйка жилья и обнаружила первой – в ванной комнате, дверь которой была заперта изнутри. После этого соседи вызвали участкового. Заподозрив неладное, людей начали выводить на улицу. Прибывшие спасатели вскрыли входные двери двух квартир этого же подъезда и нашли еще три тела.

Жильцы дома говорят, что характерный запах газа в подъезде чувствовался уже несколько дней. Они якобы даже жаловались, однако никаких мер принято не было.

После происшествия полиция начала расследование. Уголовное дело возбуж­дено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечаю­щих требованиям безопасности и повлекших смерть человека по неосторожности. По факту гибели людей проводится комплексная проверка. Следователям предстоит выяснить, что именно стало причиной утечки природного газа и почему на жалобы жителей не отреагировали вовремя. В газоснабжающей компании пока не комментируют ЧП, просят дождаться окончания расследования.

Это уже не первое подобное происшествие за последнее время. Восьмого февраля в микрорайоне «Восток» из-за утечки угарным газом отравились три человека – мать, ее сын и бабушка. Семья проживала в арендованной квартире. Их обнаружили без признаков жизни соседи, забеспокоившись, что жильцы не выходят на улицу и не откликаются на звонок в дверь.

Серия таких случаев вновь поднимает вопрос о безопасности газового оборудования и состоянии инженерных сетей в жилых домах города. Специа­листы напоминают: угарный газ не имеет цвета и часто практически не ощущается человеком, поэтому утечка может долго оставаться незамеченной. В подобных ситуациях даже небольшая концентрация газа в помещении способна привести к трагическим последствиям.

