Трамп не удивлен ударами Израиля по Катару

В мире
105
Айман Аманжолова
Президент США заявил, что находится «не в восторге» от ударов Израиля по Катару, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Leah Millis / Reuters

«Мы не в восторге», - заявил Трамп журналистам на улице в Вашингтоне.

При этом он отметил, что произошедшее его, тем не менее, не удивило. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали о череде сильных взрывов в Дохе.

Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице.

Офис Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".

По информации РИА Новости, в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

Большинство арабских стран уже осудили действия Израиля и выразили полную солидарность с Катаром, отметив, что агрессивные действия Израиля угрожают стабильности и безопасности всего региона, а также призвали международное сообщество положить конец израильским атакам.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции заявил, что Доха оставляет за собой право на ответ Израилю, и призвал остановить "безумие Нетаньяху", которое ведет весь Ближний Восток и Персидский Залив к более масштабному конфликту. 

Ранее Казахстан осудил военную акцию израильских властей в Дохе. 

