По его словам, мера направлена на «возмездие» странам, которые долго «обдирали» США, сообщает Euronews

Фото: Leon Neal / Getty Images

Дональд Трамп повысил новую глобальную пошлину с 10 до 15%. Об этом президент США объявил в своей социальной сети Truth Social. Трамп написал, что немедленно повышает 10-процентную всемирную пошлину для стран, "многие из которых на протяжении десятилетий «обдирали» США (пока к власти не пришел я) без какого-либо возмездия, до полностью разрешенного и юридически проверенного уровня в 15%".

Трамп добавил, что в ближайшие несколько месяцев его администрация определит и введёт новые законно допустимые тарифы, чтобы сделать Америку «еще величественнее, чем когда-либо».

20 февраля Верховный суд США постановил, что Трамп превысил полномочия, когда ввел масштабные пошлины против многих стран мира на основании закона, предназначенного для случаев чрезвычайного положения в стране.

Большинство судей постановило, что Конституция "очень четко" наделяет Конгресс полномочиями вводить налоги, которые включают в себя пошлины, а значит Дональд Трамп должен был обратиться за разрешением туда.

Трамп отреагировал на это, сказав, что обложит весь импорт товаров в США пошлиной по тарифу 10% в дополнение к уже существующим пошлинам, и заявил, что Верховный суд находился "под влиянием иностранных интересов", когда выносил свое решение.