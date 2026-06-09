Компания OpenAI объявила о выходе на IPO

США
Айман Аманжолова
корреспондент

OpenAI - создатель модели ИИ ChatGTP - подала заявку, необходимую для подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO), в Комиссию по ценным бумагам и биржам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Это следует из пресс-релиза OpenAI, обнародованного в понедельник, 8 июня. Как указано в этом документе, компания в конфиденциальном порядке подала заявку по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Этот шаг необходим для подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO) и последующему выходу на биржу.

Указывается, что в OpenAI пока не определились с конкретными сроками выхода на биржу.

«Это может занять некоторое время, так как есть вещи, которые нам хотелось бы сделать и которые, вероятно, проще реализовать, являясь частной компанией», - отмечается в сообщении.

Несколькими днями ранее о выходе на биржу объявил конкурент OpenAI - компания Anthropic, разработавшая модель искусственного интеллекта Сlaude.

По оценке агентства Reuters, выход OpenAI на фондовый рынок может состояться уже в сентябре. При этом ее капитализация может достичь 1 трлн долларов США.

Ожидается, что до конца июня состоится также первичное публичное размещение акций компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

#США #OpenAI #биржа #IPO

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