Власти США ужесточили порядок выдачи грин-карт

Вашингтон обязал большинство соискателей грин-карты подавать документы из-за рубежа, а не находясь на территории США. Новые правила затронут более половины всех заявителей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила правила выдачи грин-карты - вида на жительство с правом постоянного проживания в Соединенных Штатах. Впредь, как сообщило ведомство по вопросам гражданства и иммиграции USCIS, заявители будут обязаны в большинстве случаев подавать документы из-за рубежа и на момент подачи заявки не могут находиться на территории США.

«Отныне иностранец, временно пребывающий в США и желающий получить грин-карту, должен вернуться на родину для подачи заявления», - пояснил представитель USCIS Зак Калер. Исключения, по его словам, возможны лишь при «чрезвычайных обстоятельствах».

По данным газеты The Washington Post (WP), США ежегодно выдают более 1 млн грин-карт, причем до настоящего времени более половины заявителей подавали документы, уже находясь на территории страны.

По словам представителя USCIS, неиммигранты - студенты, временные работники и туристы - приезжают в США с конкретной целью и на определенный срок, по истечении которого обязаны покинуть страну.

«Их визит не должен служить первым шагом в процессе получения грин-карты», - подчеркнул Зак Калер.

Новое правило призвано избежать ситуаций, при которых иностранцы после отказа в выдаче им грин-карты остаются в США нелегально и иммиграционным службам приходится разыскивать их для депортации.

Трамп сделал борьбу с нелегальной миграцией одним из приоритетов своего президентства и последовательно ограничивает легальные пути иммиграции в США. В ходе предвыборной кампании он обещал выслать из страны миллионы нелегальных мигрантов.