Власти США ужесточили порядок выдачи грин-карт

США
Айман Аманжолова
корреспондент

Вашингтон обязал большинство соискателей грин-карты подавать документы из-за рубежа, а не находясь на территории США. Новые правила затронут более половины всех заявителей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила правила выдачи грин-карты - вида на жительство с правом постоянного проживания в Соединенных Штатах. Впредь, как сообщило ведомство по вопросам гражданства и иммиграции USCIS, заявители будут обязаны в большинстве случаев подавать документы из-за рубежа и на момент подачи заявки не могут находиться на территории США.

«Отныне иностранец, временно пребывающий в США и желающий получить грин-карту, должен вернуться на родину для подачи заявления», - пояснил представитель USCIS Зак Калер. Исключения, по его словам, возможны лишь при «чрезвычайных обстоятельствах».

По данным газеты The Washington Post (WP), США ежегодно выдают более 1 млн грин-карт, причем до настоящего времени более половины заявителей подавали документы, уже находясь на территории страны.

По словам представителя USCIS, неиммигранты - студенты, временные работники и туристы - приезжают в США с конкретной целью и на определенный срок, по истечении которого обязаны покинуть страну.

«Их визит не должен служить первым шагом в процессе получения грин-карты», - подчеркнул Зак Калер.

Новое правило призвано избежать ситуаций, при которых иностранцы после отказа в выдаче им грин-карты остаются в США нелегально и иммиграционным службам приходится разыскивать их для депортации.

Трамп сделал борьбу с нелегальной миграцией одним из приоритетов своего президентства и последовательно ограничивает легальные пути иммиграции в США. В ходе предвыборной кампании он обещал выслать из страны миллионы нелегальных мигрантов.  

#США #Трамп #виза #Мигрант

Популярное

Все
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Золото – банке кумыса
Удивительный кубик Рубика
Ребенок в цифровой среде
Голоса степи
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Квартиры для горожан
Сохранить историю для будущих поколений
Производство отечественных товаров набирает обороты
Потребителям возвращено свыше 405 млн тенге
Рост на бумаге, на деле – перекос
Татьяна Бурмистрова: «Песня – это состояние души»
Торговые неурядицы
Стартовала вторая фаза испытаний вакцины против аллергии
Мечты сбываются
Налог на… вывеску
Фабрика, которую спасли упорство и удача
Формируя читающее общество
Представлен отчет об исполнении бюджета
Травы надежды
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Пять лет на защите прав граждан
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре

Читайте также

Более 40 тысяч человек эвакуировали в Калифорнии из-за утеч…
Улицы Нью-Йорка затопило из-за сильных ливней
SpaceX подала документы на IPO
В Вашингтоне построят самую высокую триумфальную арку в мире

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]