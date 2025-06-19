Недостаток генерирующих мощностей в Костанае делает невозможным ввод в эксплуатацию новых объектов жилья и бизнеса. Об этой проблеме трубят уже не первый год, но пока ее решения не предвидится. Тем временем отсутствие свободных энергетических мощностей в ряде районов областного цент­ра привело к приостановке выдачи техничес­ких условий на строительство объек­тов жилищно-гражданского назначения.

коллаж Павла Цедилина

Энергопередающая компания ТОО «Межрегионэнерготранзит» (МРЭТ) отказывается согласовать проектно-сметную документацию, разработанную на основании ранее выданных ТОО «ЭПК «Форфайт» техничес­ких условий на электроснабжение новых объек­тов строительства, которые, между прочим, по нынешнему законодательству действительны лишь в течение трех лет. Вот и получается, что бизнес несет колоссальные убытки, затратив деньги на проектирование, но так и не осуществив свои планы ввиду того, что ранее выданные технические условия попросту устаревают.

И если раньше нехватка энергетических мощностей была головной болью лишь строительных компаний, то сегодня с этой проблемой столкнулись и проектировщики.

– К нам обращаются заказчики и говорят, что не могут получить технические условия, и в итоге строительство замораживается. Очень много таких объектов, причем как мелких, так и крупных. Прогнозы такие, что в ближайшей перспективе экономика региона войдет в режим стагнации, потому что мы уже ничего не сможем больше построить – ни завода, ни цеха, ни какие-либо другие производства развивать, – прокомментировал положение дел представитель ТОО «ПромСтрой Проект» Сергей Едревский.

Впрочем, иногда возникают такие ситуации, когда не представляется возможным ввести в эксплуатацию уже построенное жилое или офисное здание – все по той же причине: из-за дефицита электроэнергии поставщики коммунальных услуг не подписывают декларацию акта ввода готовых объектов. Причем это касается как строительства за счет частных инвестиций, так и за государственный счет. Развитие существующей инженерной инфраструктуры серьезно отстает от аппетитов строительных компаний и не способно удовлетворить их даже наполовину.

– Сегодня строятся дома в новых микрорайонах «Байтерек» и «Астана» в Костанайском районе. «Коробки» уже стоят, а инженерных сетей нет, и денег тоже нет. Когда в Костанае строился новый микрорайон «Береке», подрядчик – ТОО «Ирина и К» – полтора года охранял построенные и фактически введенные в эксплуатацию объекты, потому что не было проложено, на минуточку, инженерных сетей… Ну куда это годится? – разводит руками председатель ОЮЛ «Ассоциация строителей Костанайской области» Ирина Викулова.

Строители обвиняют в сложившейся ситуации чиновников, которые непланомерно и недальновидно берутся за развитие инженерной инфраструктуры Костаная. Те в свою очередь пеняют на население и бизнес, которые, мол, строят где придется и как придется, не учитывая возможности имеющихся сетей. Да и вообще, оказалось, что к такому строительному буму, который накрыл Костанай в последний десяток лет, никто не был готов.

– В 2008-м, когда рассматривался генеральный план города, был представлен четкий проект, как будет развиваться Костанай. Он должен был расширяться в сторону микрорайона «Кунай» и Костаная-2, но самое главное, планировалось строительство внутри города путем сноса ветхого жилья и возведения на его месте полноценных микрорайо­нов. А что же вышло в итоге? Фактически выкупаются отдельные участки, точечно строятся многоэтажки. При этом ни школ, ни детских садов рядом, ничего нет. Вот эти единичные многоэтажные «человейники» и забрали все мощности.

Теперь посмотрите – вот садоводческое общество по ул. Гашека. Поднимите акт на землю – у них там должно быть садоводство, а фактически там строят дома, магазины и прочую городскую инфраструктуру, которая потреб­ляет гораздо больше мощности, чем предусмотренные на них 5 киловатт. Плюс еще кондицио­неры появились.

Вот сейчас давайте взглянем на утвержденный генплан и посмотрим, отображены ли в нем те объекты, которые сейчас имеются в городе? Многих там не окажется. Как, к примеру, комплекса, который расположен на Набережной. Как он там появился, если его строители даже технических условий у нас не брали? – риторически вопросил директор ТОО «МРЭТ» Владимир Кан.

Хаотичная застройка города в свое время породила еще одну проблему, вследствие которой сегодня невозможно в одночасье покрыть дефицит энергетичес­ких мощностей за счет строи­тельства новых подстанций – отсутствие планов детальной планировки (ПДП).

Горожане, к домам которых впритык начали строить жилье, стали писать жалобы во все инс­танции с просьбой проверить законность таких объектов. В результате чего Комитет по делам строительства обязал все областные центры обзавестись ПДП, что, конечно же, оттягивает время возведения новых подстанций.

И тем не менее с того времени власти Костаная принялись за срочную разработку планов детальной планировки, однако это вопрос очень длительный и довольно дорогостоящий, и за два последних года в городе принято всего чуть более двух десятков ПДП, да и то с большим трудом, поскольку дело это вызвало социальную напряженность у общественности.

Так что коммунальщики и хотели бы оперативно решить вопрос с дефицитом мощностей, но задача эта непростая.

– К примеру, если взять мик­рорайон «Наримановка», там планировалось разработать ПДП на территории более 100 гектаров, где мы хотели разместить подстанцию, чтобы разгрузить южную и центральную части города. Но возникла проблема – несоответствие функциональному зонированию генерального плана, поскольку подстанцию хотели разместить в рекреационной зоне. Теперь в ходе переговоров с Комитетом по делам строительства, градостроительным кадастром и госэкспертизой решено подыскать другую площадку в селитебной территории. В итоге ПДП пришлось разбить на две части. Первая находится на стадии госэкспертизы, остальную часть, где и будет размещена новая подстанция, сейчас только планируем, – разъяснила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гульсара Курмангалиева.

В общем, вопрос развития сис­темы электроснабжения Костаная носит безотлагательный характер. В нынешнем году запланирована разработка проекта для усиления электроснабжения областного центра, а также в связи с ограничением свободной мощности на существующих подстанциях планируется строительство трех новых подстанций в южной и центральной частях города, а также на территории индустриальной зоны.

Питающая ПС-220 кВ «Юг» поз­волит разгрузить ПС «Цент­ральная» на 22 МВт, обеспечит возможность присоединения новых электрических нагрузок жилых массивов «Конай-2», КЖБИ и новых энергоемких производств в южной части Костаная.

Сооружение новой ПС-110⁄10 кВ «Восточная» даст возможность для подключения новых электрических нагрузок в цент­рально-восточной части города – новых жилых микрорайо­нов «Наримановка», «Арай», новых гостиничных комплексов. А строительство новой ПС-110⁄10 кВ «Сухой порт» на территории третьей очереди индустриальной зоны позволит присоединить и обеспечить электроснабжением ряд энергоемких промышленных производств таких, как завод по глубокой переработке пшеницы, завод по переработке бобовых культур и логистический центр.

Однако есть еще и другие райо­ны города, где существующая мощность давно исчерпана, а значит, и там нужны новые подстанции. Вот только перспективные планы по развитию инженерной инфраструктуры зачастую натыкаются на непонимание со стороны самого бизнеса.

– На сегодня разрабатывается схема развития электроэнергетики области до 2050 года. Но проблема в том, что проектной организации нужны исходные данные. Мы запрашиваем у предпринимателей, какие у них дальнейшие планы развития, чтобы можно было под них в этой схеме предусмотреть мощности, которые потребуются в дальнейшем. Однако некоторые организации не дают нам такой информации, ссылаясь на… коммерческую тайну.

И это сильно тормозит процесс. Ибо мы не можем просто так взять и поставить мощный многомиллионный трансформатор. А если завтра частник не будет там строиться? Получится, что бюджетные деньги использованы нерационально... С другой стороны, если сегодня мы не сможем предусмотреть необходимые в будущем мощности, поскольку сами предприниматели не дают никаких данных, то завтра снова столкнемся с точно такими же энергетическими проблемами, – резонно заключил руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Азамат Сабыржан.

Между тем уже с прошлого года в областном центре наблюдается устойчивая динамика снижения темпов строительства коммерческого жилья. Отсутствие градостроительной документации, запреты, касающиеся выдачи разрешительных документов на строительство без ПДП, и дефицит энергетических мощностей – все это в совокупности создает существенные барьеры для развития не только строительного, но и бизнеса в целом.