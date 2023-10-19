Треть сельчан по сей день пользуются колодцами – сенатор Сатвалдиев

Сенат
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Проблемные вопросы инфраструктуры Сайрамского района Туркестанской области озвучил в своем депутатском запросе на имя главы Кабмина сенатор Алишер Сатвалдиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Фото: Kazpravda.kz

По словам сенатора, инженерная инфраструктура требует срочного развития для обеспечения населения качественной питьевой водой и электричеством.

«К примеру, проблема обеспечения качественной питьевой водой в Карабулакском сельском округе остается актуальной. Там с населением более 59 тысяч человек только 60% жителей пользуются водопроводными трубами. Около 30-35% сельчан пользуются колодцами и самостоятельно очищенными водоемами. Среди них есть люди, страдающие кишечными инфекционными заболеваниями. Также в селе требуется ремонт около 70% уличных дорог», - сказал сенатор.

Кроме того, депутат акцентировал внимание правительства на необходимости строительства новых жилых домов в связи с ростом численности населения в районе. Он сообщил, что в Сайрамском районе в очереди на землю зарегистрировано более 56 тысяч граждан, то есть каждый четвертый житель района.

«Для решения этой проблемы планируется провести строительство инженерных коммуникаций на земельных участках Сайрамского района. Подготовлена проектно-сметная документация на сумму 891 млн тенге. Кроме того, с целью обеспечения постоянным электроснабжением жителей района планируется установка резервной электростанции в селе Аксукент. Также подготовлена проектно-сметная документация на сумму 1,7 млрд тенге. По этим вопросам все необходимые документы оформлены и направлены на финансирование из республиканского бюджета», - озвучил депутат.

В этой связи, сенатор Алишер Сатвалдиев попросил Алихана Смаилова рассмотреть вопрос финансирования из республиканского бюджета перечисленных позиций в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны».

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