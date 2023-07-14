Три спецоперации провело МВД по задержанию членов ОПГ "Дикого Армана"

Спецоперации
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Министерстве внутренних дел РК сообщили о проведении трех спецопераций по задержанию группировки "Дикого Армана", передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

"Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД при координации Генеральной прокуратуры проводится комплекс мероприятий по разобщению и ликвидации организованной преступной группы, лидером которой является Арман Джумагельдиев, принимавший активное участие в "январских событиях". Несмотря на то, что лидер и основные участники ОПГ арестованы, другие ее члены продолжают заниматься противоправной деятельностью, финансируя услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пресечение криминальной деятельности организованной преступной группы проводилось в три этапа.

Первый этап был направлен на нейтрализацию основного криминального звена ОПГ, возглавляемого "правой рукой" Джумагельдиева, известного в преступной среде по прозвищу "Нойс", объявленного в международный розыск. Так, 19 апреля сотрудники ДБОП и ДП Алматы на территории Алматы, Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей задержали 12 участников ОПГ, причастных к совершению тяжких преступлений, в том числе покушению на убийство в 2018 году в Алматы.

Во время второго этапа спецоперации был ликвидирован канал финансирования ОПГ, контролируемого еще одним подручным "Дикого Арманa", известным в криминальных кругах как "Карась". С 25 по 26 апреля сотрудники ДБОП и ДП Шымкента провели более 130 обысков в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области, задержали 53 фигуранта, причастных к незаконному игорному бизнесу и финансированию данной ОПГ. Зарегистрировано два уголовных дела по статье 262 УК РК за создание и руководство организованной преступной группой. В мае дополнительно было начато досудебное расследование по статье 266 УК по факту финансирования деятельности преступной группы.

12 июля сотрудники ДБОП МВД совместно с межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры реализовали третий этап спецоперации. Одновременно в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Костанай и Туркестан были задержаны 18 фигурантов, принимавших активное участие в массовых беспорядках во время "январских событий" в Алматы.

"Проведено 36 обысков, изъято несколько обрезов ружей, пистолетов, ножи, кастет, религиозная литература, а также одежда, в которой подозреваемые участвовали в беспорядках. Оперативные мероприятия в данном направлении продолжаются", – сообщил начальник управления ДБОП МВД Куандык Алпыс.

Напомним, 5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на заседании в Мажилисе Парламента РК по итогам расследования январских событий рассказал о роли криминального авторитета Армана Джумагельдиева в беспорядках в январе. По его словам, Дикий Арман действовал при координации куратора из КНБ.

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