Труд – фундамент экономики

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Дана Сакенова

На первый Республиканский слет учащихся организаций технического и профессионального образования, организованный Министерством просвещения РК, НАО «Talap», управлением образования Акмолинской области и РУОЦ «Baldauren», съехались более сотни активных и целеустремленных учащихся колледжей со всех регионов страны. Среди них были и победители конкурса «Топ-100 студентов Казахстана» – талантливая молодежь, добив­шаяся высоких результатов в учебе, науке, спорте и общественной деятельности.

фото пресс-службы облакимата

Главная цель слета – объединение ярких и перспективных ребят для обмена знаниями и опытом, создание для них особого пространства для роста, вдохновения и новых возможностей. Так и получилось: во время насыщенной трехдневной программы каждый получил возможность не только совершенствовать свои профессио­нальные и развить личностные качества, но и обсудить многие вопросы, в частности, ключевые тенденции в образовании и сфере занятости.

Три дня форума стали миксом из обучения, практики и вдохновения: мотивационные встречи с лидерами мнений, мастер-классы в разных направлениях подготовки кадров, тренинги, командные испытания и креативные задания. Не обошлось и без ярких культурных мероприятий, дискотек, спорта и неформального общения.

Открытие слета прошло также на высоком уровне: молодых людей приветствовали заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев, министр просвещения Гани Бейсембаев, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Обращаясь к молодежи, Ермек Кошербаев отметил, что объявленный Главой государства Год рабочих профессий – это переосмысление роли труда как фундамента экономики.

– Рабочий сегодня – это специалист нового поколения: квалифицированный, технически грамотный и крайне востребованный. По сути, сегодня рабочий специалист по уровню подготовки и владению современными технологиями нередко превосходит инженеров, выпускников вузов 20–30-летней давности. Современные технологичные производства, действующие и открывающиеся в стране, требуют именно таких профессионалов. Поэтому важно выстраивать прочное взаимодействие между производством, сельским хозяйством и учебными заведениями. Государство прилагает все усилия, чтобы вернуть труду его заслуженное уважение. Ведь без рабочих рук невозможны ни индустриальное развитие, ни модернизация, ни экономическая устойчивость страны. А в центре этих преобразований – вы, молодые профессионалы, – сказал он.

Министр просвещения Гани Бейсембаев отметил, что казахстанская система ТиПО выходит на новый уровень: запускаются 10 международных проектов с партнерами из Китая, Франции, Турции, Японии, Великобритании, Грузии и других стран.

– Впервые стартовала международная сертификация колледжей. Теперь наши студенты могут подтвердить свои компетенции по мировым стандартам, получить доступ к зарубежным стажировкам, глобальному рынку труда, – сказал министр.

Среди участников слета, несомненно, будущие лидеры рабочих профессий. Студентка третьего курса Жамбылского высшего политехнического колледжа Аяла Байболат учится по государственному гранту. По ее словам, когда Президент объявил Год рабочих профессий, она поняла, что труд рабочих людей действительно важен и нужен стране.

– Сегодня в колледжах все больше новых возможностей: появляются современные мастерские, есть шанс побывать на стажировках за рубежом. Все это – реальные перспективы. Спасибо за такое доверие! – сказала она.

Ренате Мурсагелиновой, студентке колледжа из Талдыкоргана, понравилось здесь все. По ее словам, атмосфера слета, куда съехались активные, умные студенты, которые могут увлечь, научить, заряжает позитивом.

– Нашла среди ребят единомышленников, которые подпитали меня идеями для моего бизнес-проекта. Наш слет только начинается, но я уже понимаю, что эта встреча – новые возможности для каждого из нас. Поэтому хотелось бы, чтобы форум стал ежегодным, – поделилась девушка.

К слову, Гани Бейсембаев пообещал ребятам, что республиканский слет молодежи обязательно будет иметь продолжение.

Ярким дополнением встречи стала выс­тавка, демонстрирующая достижения учащихся колледжей Акмолинской области. И посмотреть здесь было на что.

К примеру, Высший технический колледж Кокшетау представил действующий электромобиль, так как располагает учебной базой, позволяющей проводить их диагностику и ремонт. Проект – результат четырехлетнего сотрудничества со специалистами из университета района Юсон Южной Кореи. В прошлом году в колледже открылся оборудованный тренинг-центр для подготовки специалистов в области диагностики и сервис­ного обслу­живания электромобилей.

Сегодня первый республиканский слет учащихся ТиПО завершает свою работу. Три насыщенных дня, полные вдохновения, драйва и мотивации, пролетели для его молодых участников как один. Ребята обрели не только ценный опыт и полезные знакомства. Безусловно, они почувствовали свою причастность к будущему страны.

#молодежь #форум #республиканский слет #слет учащихся

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