Статьи Трудиться и радоваться жизни Станислав ПЕСНЕВ, Караганда

Знакомая, много лет назад уехавшая за границу, со слезами на глазах говорила: по телевизору увидели вашего Президента, который зачитал твое письмо. Какие хорошие слова, какие добрые пожелания всему миру ты написала!..



В письме Нина Алексеевна действительно благодарила Главу государства за его усилия, за то что он всегда действует для народа, заботится о простых людях, поддерживает мир и дружбу со всеми странами. И международный звонок, кстати, подтвердил слова карагандинки о том, что благодаря Президенту Казахстан знают и уважают в мире.



Нина Алексеевна с мужем Петром Прокофьевичем приехали в Казахстан в далеком 1963-м из Белоруссии. Супруг, который скончался четыре года назад, был замечательным строителем и, говорит женщина, нет такого микрорайона в Караганде, который бы он ни строил. Сама она тоже всю жизнь трудилась, даже после выхода на пенсию. Супруги вырастили четверых детей, которые получили в Казахстане образование, у пенсионерки семь внуков и столько же правнуков, которые часто собираются у нее дома. И переезжать к кому-либо из детей не хочет принципиально – никому не хочет быть обузой.



– В жизни я умею все – строить, красить, белить, – говорит Нина Мисоченко. – Мне не надо золота, я ни на что не жалуюсь, у меня все есть. Главное, чтобы мои дети, внуки и правнуки жили в мире и радовались жизни.



Для нее, хорошо запомнившей с детских лет ужасы войны и гитлеровской оккупации Белоруссии, это не пустые слова. Об этом она написала и Нурсултану Назарбаеву: "Каждый день молюсь я за своих детей, за мир и спокойствие на нашей земле. Каждый день прошу Бога о том, чтобы мудрость не оставляла наших людей, чтобы никогда никакой раздор и никакая война не коснулись наших домов, чтобы все мы всегда жили мирно, дружно и счастливо".



Сама Нина Алексеевна – человек энергичный и неунывающий. Дома ей не сидится – ее можно увидеть на мероприятиях фонда белорусской культуры "Спадчына", встречах в школах и коллективах, танцевальных вечерах во Дворце культуры горняков и Центральном городском парке, пишет стихи и даже книги. Запросто помогает подругам по хозяйству, или просто поддерживает морально. С кем не удается встречаться лично – общается через Интернет. А письмо Президенту, признается она, отправила простым письмом по почте и, конечно, не могла ожидать, что ее теплые и благодарные строчки Глава государства прочитает на всю страну.



– Да, был такой порыв, когда я услышала, что АНК выступила с инициативой о выборах, – признается она. – Хочу пожелать Президенту, чтобы он работал и дальше, претворились в жизнь программы, которые он начал. Я считаю Нурсултана Абишевича моим Президентом, Президентом моих детей, внуков и правнуков.



Да, 79-летняя карагандинка много испытала на своем веку, но сейчас считает, что живет хорошо и счастливо в Казахстане, который стал ее Родиной. И она искренне гордится: это главное, что у нее есть.



