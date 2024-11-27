Трудов высокая оценка

Напомним, конкурс проходил в соответствии с Правилами избрания академиков, утвержденными приказом минис­тра науки и высшего образования, в период с 11 октября по 22 ноября. Он был объявлен на десять вакант­ных мест.

Как сообщили в Национальной академии наук, конкурс сос­тоял из нескольких этапов и в нем принимали участие претенденты, выдвинутые от научных организаций страны и соответствующие установленным критериям. Первый этап – прием и рассмотрение документов, оценка соответствия претендентов требованиям Правил избрания академиков. На втором этапе специально созданная экспертная комиссия оценивала претендентов на основе балльной системы по шкале оценок, установленной теми же правилами. А в рамках третьего – осуществлялась оценка программы претендента президиумом академии.

При выборе действительных членов-академиков представленные программы рассматривались на предмет актуальности, уровня новизны (включая планируемые исследования и разработки), эффективности (с точки зрения вклада в достижение национальных целей развития и приоритетов научно-технологического развития), дос­тижимости целевых показателей и ресурсной обеспеченности. В итоге избраны восемь ученых, дос­тижения которых заслуживают самой высокой оценки со стороны государства и общества.

По отделению науки «О жизни и здоровье» (направление «Медицина и здравоохранение») избраны доктора медицинских наук, профессора Юрий Пя и Диляра Кайдарова.

Ведущий специалист в сфере трансплантации органов, приз­нанный международным научным сообществом, Юрий Пя является автором большого чис­ла инновационных технологий в сфере медицины. Он лауреат многочис­ленных международных премий, обладатель ряда наград и звания «Қазақстанның Еңбек Ері». Первым в мире провел уникальные операции по имплантации полностью искусственного сердца на международном уровне и полностью имплантируемого устройства для левого желудочка сердца. При его участии выполнено свыше 60 транс­плантаций сердца, семь – легких.

Под руководством Диляры Кайдаровой внедрено более десяти новых технологий в сфере онкологии, в том числе в области лучевой терапии опухолей различных локализаций, что существенно повысило качество радиологического лечения онкологических заболеваний. Она предложила инновационный метод лечения первичных и метастатичес­ких опухолей кожи, основанный на сочетании физического воздействия (электрические импульсы) и химического вмешательства (химиопрепарат), доказавший свою эффективность в резорбции неопластических очагов.

По отделению науки «О земле, космосе и коммуникациях» (по нап­равлениям «Естественные нау­ки» и «Инжиниринг и технологии») избраны Айдархан Калтаев, Багдат Телтаев, Жумабай Бакенов и Эрлан Батырбеков.

Доктор физико-математичес­ких наук, профессор, член Национального совета по науке и техноло­гиям при Президенте РК Айдархан Калтаев – ведущий казахстанский ученый в области механики жидкости и газа. Он яв­ляется автором-разработчиком ряда моделей, играющих важную роль в развитии науки. В их числе – математическая модель кольцевого вихря и его динамика; математическая и вычислительная модель горения углеродно-воздушной смеси в камерах сгорания при малых числах Маха; физическая, математическая и вычислительная модели перехода обычного горения в детонацию в трубе.

Доктор технических наук, профессор Багдат Телтаев – ведущий специалист в области дорожных конструкций и материалов. Под его научным руководством внед­рено в производство около 60 новых материалов и технологий и с их применением построено порядка 200 участков дорог в разных городах и регионах Казахстана. Багдат Телтаев является автором-разработчиком нормативных документов (СНиП, СН, СП, ГОСТы) дорожной отрасли РК и в странах Таможенного союза.

Кандидат химических наук (физическая химия), доктор инженерии по химической инженерии (D.Eng), профессор Жумабай Бакенов – автор-разработчик уникального быстрозарядного аккумулятора, обладающего высокой зарядовой емкостью, надежностью, длительным сроком службы, экологически безопасного и с низкой себестоимостью. Кроме того, им разработан способ получения многослойного тонкопленочного анода на основе сплава литий-олово для литий-ионных микроаккумуляторов.

Доктор физико-математических наук, профессор, член группы правительственных экспертов – советников Генерального секретаря ООН по вопросам ядерного разоружения Эрлан Батырбеков приз­нан международным научным сообществом ученым в области преобразования ядерной энергии в оптическое излучение, повышения безопасности атомной энергетики, развития технологий управляемого термоядерного синтеза, радиоэкологии, разработки и применения радиационных технологий. Под его руководством и при непосредственном участии разработаны уникальные методы проведения внутри- и внереакторных экспериментов по моделированию тяжелых аварий с расплавлением активной зоны водо-водяных реакторов на теп­ловых нейтронах и реакторов на быстрых нейтронах IV поколения.

По отделению науки «Об агробиоресурсах и экологии» (по направлению «Сельскохозяйственные и ветеринарные науки») избран кандидат ветеринарных наук, профессор Мухит Орынбаев. Будучи ведущим специалистом в сфере реагирования на вспышки особо опасных заболеваний и надзора за особо опасными заболевания­ми, он разработал более десяти внедренных вакцинных и диагнос­тических препаратов, которые активно применяются в Казахстане и за рубежом, три диаг­ностические ИФА тест-системы.

По отделению науки «Об образовании и общественном развитии» (по направлениям «Социаль­ные науки» и «Гуманитарные науки и искусство») был избран доктор исторических наук, профессор, член Национального совета по нау­ке и технологиям при Президенте РК Жакен Таймагамбетов. Являясь автором ряда научных открытий, в том числе первооткрывателем более 300 памятников палеолита в разных регионах Казахстана, он получил абсолютные даты для стратифицированных памятников палео­лита, таких как Кошкургано-Шоктасский комплекс, стоянка им. Ч. Валиханова, Шульбинка, Майбулак, Ушбулак, Караунгур. Благодаря им доказано, что территория Казахстана была заселена первочеловеком миллион лет назад. Жакен Таймагамбетов – руководитель казахско-германской, казахско-российской и казахско-японской международных археологических экспедиций.