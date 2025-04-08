Цель – удвоение объемов аграрного производства

Статьи
17
Фарид Юмашев

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с отечественными производителями сельскохозяйственной продукции. Участники мероприя­тия обсудили актуальные вопросы, касаю­щиеся развития АПК, хода весенних полевых работ, мер поддержки аграриев, цифровизации отрасли и направлений, требующих дополнительной проработки. 

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Рассмотрены пути и способы удвоения в течение пяти ближайших лет объемов аграрного производства соглас­но задаче, поставленной Главой государства на заседании Нацио­нального курултая.

Открывая встречу, Олжас Бектенов отметил, что Правительство оказывает планомерную и последовательную поддержку сельскому хозяйству. О работе, направленной на расширение мер господдержки аграриев, доложил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

По его словам, в нынешнем году объем льготного финансирования посевной кампании увеличен до рекордных 700 млрд тенге с заблаговременным запуском кредитования (ранее финансирование не превышало 140 млрд тенге). Впервые внедрена специальная программа гарантирования до 85% от суммы займа на весенние полевые работы.

Повышена доступность лизинга сельскохозяйственной техники посредством увеличения на 80 млрд тенге объема годового финансирования до 200 млрд тенге под 5%, при этом сама приобретаемая сельхозтехника может служить залогом, а инвестиционные субсидии – взносом. Обеспечено выделение 30 млрд тенге на форвардный закуп Продкорпорации, 40 млрд тенге – на субсидирование экспортных расходов для расширения географии поставок.

С минувшего года начато кредитование предприятий переработки на пополнение оборотных средств в общем объеме 35 млрд тенге. Нынче ставится задача направить на эти цели 48 млрд тенге. Льготные кредиты позволят загрузить соответствующие производства.

Правительством также уделяется особое внимание развитию животноводства как отрасли, обеспечиваю­щей круглогодичную занятость сельского населения. Так, инструменты поддержки прорабатываются для откормочных площадок, будет пересмотрено субсидирование селекционно-племенной работы в пользу льготного кредитования и легко администрируемых видов субсидий.

По информации пресс-службы Премьер-министра, в ходе встречи выступили представители различных направлений аграрного сектора, таких как растениеводство и садоводство, животноводство и птицеводство, переработка и экспорт продукции.

Генеральный директор ТОО «Жас-Канат-2006» Кайрат Маи­шев, возглавляющий Ассоциацию яичных производителей Казахстана и руководящий двумя птицефабриками в Костанайской области, отметил растущую тенденцию на разделку и переработку куриных тушек. В связи с этим запуск программы льготного кредитования оборотных средств для переработчиков, по его мнению, позволит впрок заготавливать мясо птицы, обеспечивая бесперебойное производство и формируя товарные запасы для поставки продукции на рынок.

Генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина» Иван Сау­эр затронул вопросы предстоящей Национальной сельскохозяйственной переписи, которая запланирована на текущий год. Отмечена необходимость совершенствования процесса сбора информации и определения статуса участников АПК Казахстана, а также создания единой базы учета запчастей на сельхозтехнику.

Директор ТОО «AmalBio» Аскар Сабыров поднял вопросы внедрения инновационных и цифровых решений в производственные процессы сельского хозяйства, строительство сельской инженерной инфраструктуры.

Директор КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко подчеркнул важность дальнейшего повышения ответственности со стороны самого бизнеса. Отмечено, что главным фактором развития отрасли являются человеческие ресурсы. В связи с этим он призвал коллег обеспечивать привлекательность заработной платы специалистов отрасли, качество их жизни и совместно с вузами стимулировать подготовку квалифицированных кадров.

Также в ходе встречи выступили вице-президент холдинговой компании АО «Aitas-KZ» Рабига Токсеитова, директор ТОО «МВ4» Азамат Шалмагамбетов, учредитель ТОО «Евразия Инвест LTD» Иван Георгиади, руководитель Asyl Farms Габиден Балгинбеков, генеральный директор ТОО «Масло-Дел» Павел Селиванов, а также председатель президиу­ма НПП «Атамекен» Раим­бек Баталов.

Со стороны государственных органов с комментариями по поднятым темам выступили заместитель Премь­ер-министра – министр нацио­нальной экономики Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин.

По информации руководства НУХ «Байтерек», в селах Северо-Казах­станской области в настоя­щее время осуществляется пилотный проект по строительству арендного жилья. В дальнейшем этот опыт планируется масштабировать на всю страну.

Премьер-министр акцентировал внимание на стратегической цели – превращении агропромышленного комплекса в технологичный и инновационный сектор экономики.

– Государство будет оказывать всестороннюю поддержку аграрным предприятиям, которые не только наращивают объемы производства, но и вносят реальный вклад в повышение качества жизни на селе, формируя устойчивые и самодостаточные сельские сообщества. Казахстан должен быть конкурентоспособным игроком в сфере глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также осмотрел выставку отечественной продукции агропромышленного комплекса.

#МСХ #совещание #АПК #продукция #Агробизнес

Популярное

Все
Праздник, объединивший народы и страны
Спасатели получили новую технику
Общие устремления, практические планы
Сенаторы рассмотрят меры повышения прозрачности системы ОМС
Движение к справедливости и здоровью
Обеспечение социального развития в условиях новых глобальных вызовов
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Вспоминать войну фронтовики не любят – история единственного ветерана ВОВ из Актюбинской области
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний рынок кормов и куриного мяса
«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром
Дожди с градом и снегом идут в Казахстан
Музыкант от Бога, артист из народа: 100-летний юбилей Нургисы Тлендиева отмечают в Казахстане
В селе создадут индустриальную зону для строительства АЭС
Как на севере страны готовятся к посевной
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Головкин выступил на открытии этапа Кубка мира по боксу в Бразилии
Без права на ошибку: дорожница рассказала о профессии
Более тысячи скворечников и кормушек для птиц изготовили студенты колледжа в Конаеве
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Проект «Полиэтилен» с далеко идущими планами
Сообщить владельцу авто о проблеме теперь можно через eGov Mobile
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину

Читайте также

Общие устремления, практические планы
Искусственный интеллект – благо или зло для трудящихся
Безнаказанность приводит к трагедиям
Комплексным проблемам необходимо комплексное решение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]