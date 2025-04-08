фото пресс-службы Премьер-министра РК

Рассмотрены пути и способы удвоения в течение пяти ближайших лет объемов аграрного производства соглас­но задаче, поставленной Главой государства на заседании Нацио­нального курултая.

Открывая встречу, Олжас Бектенов отметил, что Правительство оказывает планомерную и последовательную поддержку сельскому хозяйству. О работе, направленной на расширение мер господдержки аграриев, доложил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

По его словам, в нынешнем году объем льготного финансирования посевной кампании увеличен до рекордных 700 млрд тенге с заблаговременным запуском кредитования (ранее финансирование не превышало 140 млрд тенге). Впервые внедрена специальная программа гарантирования до 85% от суммы займа на весенние полевые работы.

Повышена доступность лизинга сельскохозяйственной техники посредством увеличения на 80 млрд тенге объема годового финансирования до 200 млрд тенге под 5%, при этом сама приобретаемая сельхозтехника может служить залогом, а инвестиционные субсидии – взносом. Обеспечено выделение 30 млрд тенге на форвардный закуп Продкорпорации, 40 млрд тенге – на субсидирование экспортных расходов для расширения географии поставок.

С минувшего года начато кредитование предприятий переработки на пополнение оборотных средств в общем объеме 35 млрд тенге. Нынче ставится задача направить на эти цели 48 млрд тенге. Льготные кредиты позволят загрузить соответствующие производства.

Правительством также уделяется особое внимание развитию животноводства как отрасли, обеспечиваю­щей круглогодичную занятость сельского населения. Так, инструменты поддержки прорабатываются для откормочных площадок, будет пересмотрено субсидирование селекционно-племенной работы в пользу льготного кредитования и легко администрируемых видов субсидий.

По информации пресс-службы Премьер-министра, в ходе встречи выступили представители различных направлений аграрного сектора, таких как растениеводство и садоводство, животноводство и птицеводство, переработка и экспорт продукции.

Генеральный директор ТОО «Жас-Канат-2006» Кайрат Маи­шев, возглавляющий Ассоциацию яичных производителей Казахстана и руководящий двумя птицефабриками в Костанайской области, отметил растущую тенденцию на разделку и переработку куриных тушек. В связи с этим запуск программы льготного кредитования оборотных средств для переработчиков, по его мнению, позволит впрок заготавливать мясо птицы, обеспечивая бесперебойное производство и формируя товарные запасы для поставки продукции на рынок.

Генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина» Иван Сау­эр затронул вопросы предстоящей Национальной сельскохозяйственной переписи, которая запланирована на текущий год. Отмечена необходимость совершенствования процесса сбора информации и определения статуса участников АПК Казахстана, а также создания единой базы учета запчастей на сельхозтехнику.

Директор ТОО «AmalBio» Аскар Сабыров поднял вопросы внедрения инновационных и цифровых решений в производственные процессы сельского хозяйства, строительство сельской инженерной инфраструктуры.

Директор КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко подчеркнул важность дальнейшего повышения ответственности со стороны самого бизнеса. Отмечено, что главным фактором развития отрасли являются человеческие ресурсы. В связи с этим он призвал коллег обеспечивать привлекательность заработной платы специалистов отрасли, качество их жизни и совместно с вузами стимулировать подготовку квалифицированных кадров.

Также в ходе встречи выступили вице-президент холдинговой компании АО «Aitas-KZ» Рабига Токсеитова, директор ТОО «МВ4» Азамат Шалмагамбетов, учредитель ТОО «Евразия Инвест LTD» Иван Георгиади, руководитель Asyl Farms Габиден Балгинбеков, генеральный директор ТОО «Масло-Дел» Павел Селиванов, а также председатель президиу­ма НПП «Атамекен» Раим­бек Баталов.

Со стороны государственных органов с комментариями по поднятым темам выступили заместитель Премь­ер-министра – министр нацио­нальной экономики Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин.

По информации руководства НУХ «Байтерек», в селах Северо-Казах­станской области в настоя­щее время осуществляется пилотный проект по строительству арендного жилья. В дальнейшем этот опыт планируется масштабировать на всю страну.

Премьер-министр акцентировал внимание на стратегической цели – превращении агропромышленного комплекса в технологичный и инновационный сектор экономики.

– Государство будет оказывать всестороннюю поддержку аграрным предприятиям, которые не только наращивают объемы производства, но и вносят реальный вклад в повышение качества жизни на селе, формируя устойчивые и самодостаточные сельские сообщества. Казахстан должен быть конкурентоспособным игроком в сфере глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также осмотрел выставку отечественной продукции агропромышленного комплекса.