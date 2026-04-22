Цементный завод наказали за пыль

В итоге госорган привлек цемент­ный завод к ответственности за нарушение правил экс­плуатации оборудования для очистки выбросов загрязняющих веществ (статья 331 КоАП). На предприятие, являющееся субъектом среднего бизнеса, наложили штраф 400 МРП, то есть 1,7 млн тенге. Инспектор департамента экологии выдал предписание об устранении нарушения, сейчас оно находится на контроле ведомства.

На Актауском цементном заводе и еще десяти промышленных предприятиях карагандинского региона внедрена автоматическая система мониторинга вредных выбросов. Она включает в себя специальные датчики и анализаторы, которые измеряют содержание вредных веществ и передают всю информацию в режиме реального времени в департамент экологии. Это дисциплинирует загрязнителей, побуждая их более тщательно следить за работой очистного оборудования.