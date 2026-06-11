Сколько времени разлагается мусор в природе

Минэкологии опубликовало сроки разложения мусора в природе, передает Kazpravda.kz

Стекло — более 1000 лет. Стеклянные изделия практически не подвержены естественному разложению, но при этом могут перерабатываться бесконечное количество раз без потери качества.

Пластиковая бутылка — от 450 до 1000 лет. Со временем пластик распадается на микрочастицы, которые загрязняют почву, водоемы и попадают в пищевые цепочки животных и человека.

Батарейка — около 110 лет. Несмотря на относительно небольшой срок разложения, батарейки содержат тяжелые металлы и токсичные вещества, способные загрязнять почву и грунтовые воды на протяжении многих лет.