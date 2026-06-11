Сколько времени разлагается мусор в природе

Каждый день мы выбрасываем вещи, не задумываясь о том, сколько лет они будут оставаться в окружающей среде. Однако некоторые отходы сохраняются в природе десятилетиями и даже тысячелетиями, нанося серьезный вред экосистемам
Минэкологии опубликовало сроки разложения мусора в природе, передает Kazpravda.kz
Стекло — более 1000 лет. Стеклянные изделия практически не подвержены естественному разложению, но при этом могут перерабатываться бесконечное количество раз без потери качества.
Пластиковая бутылка — от 450 до 1000 лет. Со временем пластик распадается на микрочастицы, которые загрязняют почву, водоемы и попадают в пищевые цепочки животных и человека.
Батарейка — около 110 лет. Несмотря на относительно небольшой срок разложения, батарейки содержат тяжелые металлы и токсичные вещества, способные загрязнять почву и грунтовые воды на протяжении многих лет.
"Что может сделать каждый из нас? Сокращать потребление одноразовых товаров. Использовать вещи повторно.
Сортировать отходы и сдавать их на переработку. Сдавать батарейки и другие опасные отходы в специальные пункты приема. Помните: природа не имеет кнопки «Удалить». От наших привычек сегодня зависит состояние окружающей среды завтра", - говорится в сообщении.