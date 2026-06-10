Формировать экологическую культуру с Taza Vibe

Экология
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Молодежный экофлешмоб состоялся в Павлодаре

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уборка прибрежной зоны, экологические игры, фотовыставка и творческие конкурсы прошли в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан». Локацией для активности выбрали излюбленное место отдыха горожан – лыжную базу «Усолка».

Масштабное мероприятие объединило волонтеров, активную молодежь и жителей региона, которые решили внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Организаторами акции выступили управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области совместно с областным штабом студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел».

День начался с практической работы: участники провели экосубботник и очистили прибрежную территорию. После этого для молодежи подготовили интерактивную программу: команд­ные эстафеты, тематические задания и игры, посвященные вопросам сортировки отходов, переработки мусора и бережного отношения к природе.

– Наша главная цель – повышение экологической культуры населения, а также разъяснение важности сортировки и переработки отходов. Мы хотим показать всем, что правильное разделение мусора помогает сохранять окружающую среду и что это совершенно несложно, – рассказала директор областного штаба «Жасыл ел» Русана Сулаймонова.

Всего к экофлешмобу присоединились около ста человек. Часть участников заранее прошла регистрацию, однако благодаря открытому формату акции принять участие смогли все желающие. Волонтер организации «Жасыл ел» Зангар Дуйсенали отметил, что экологические привычки должны становиться частью повседневной жизни каждого человека.

– Мы собираем отходы по нескольким категориям. Металл, стекло и пластик, пригодные для переработки, сортируем отдельно. Таким образом мы вносим свой вклад в сохранение окружающей среды. Если каждый человек будет ежедневно заботиться о чистоте вокруг себя, наша страна станет еще красивее и комфортнее для жизни, – говорит волонтер.

В программу экодня вошли также выставка работ участников фотоконкурса «Экология в объективе» и награждение победителей конкурса видеороликов «Мой экошаг». Авторы представили снимки и видео, в которых отразили актуальные экологические проблемы, показали красоту природы региона и напомнили о необходимости ее сохранения.

Наталья Зинченко – одна из участниц фотоконкурса. В своей работе она подняла проблему отношения туристов к природе.

– Я отправила снимок, связанный с экологическими проблемами Баянаула. Дело в том, что отдыхающие часто привязывают к елкам и соснам салфетки, полотенца и разные ленточки. Это выглядит неэстетично и, кроме того, наносит вред деревьям, – рассказала Наталья.

Организаторы отмечают, что такие инициативы помогают благоустраивать общественные пространства и формируют у молодежи экологическую культуру, ответственность и понимание личного вклада в сохранение природы.

#Павлодар #акция #экология

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