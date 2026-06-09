В Астане обсудили развитие природоохранной работы в газовой отрасли

Рустем Алиев

Главной темой обсуж­дения стали практические подходы к снижению экологической нагрузки и интеграции природоохранных принципов в работу газотранспортной сферы

Фото предоставлено организаторами

Во Всемирный день охраны окружающей среды в Астане состоялся экологический форум, организованный АО «Интергаз Центральная Азия». Мероприятие объединило руководителей и специалистов дочерних организаций QazaqGaz, специалистов-экологов производственных филиалов, отраслевых экспертов и приглашенных спикеров, сообщает Kazpravda.kz

Сегодня вопросы экологии для крупных компаний выходят далеко за рамки соблюдения нормативных требований. Все чаще они становятся частью производственных процессов, влияющих на эффективность работы объектов, модернизацию оборудования и долгосрочную устойчивость бизнеса.

Приветствуя участников форума, первый заместитель председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Акбар­­ Тулегенов отметил значимость экологической повестки как одного из ключевых направлений деятельности компании и пожелал им эффективной работы, содержательного обмена опытом и выработки практических решений, способствующих достижению целей устойчивого развития и сохранению окружающей среды.

Экологическая работа в АО «Интергаз Центральная Азия» сегодня рассматривается не как отдельное направление, а как часть производственного процесса, напрямую связанная с надежностью газотранспортной инфраструктуры.

По итогам прошлого года расходы на охрану окружающей среды вырос­ли почти в два раза по сравнению с предыдущим периодом, капитальные вложения в экологические проекты увеличились на 50%. Инвестиции направляются прежде всего на проекты, рассчитанные на долгосрочный эффект: они связаны со снижением воздейст­вия на окружающую среду, обновлением производственной инфраструктуры, повышением энергоэффективности. Так, показатели выбросов загрязняю­щих веществ в атмосферу остаются в пределах установленных нормативов. 

Отдельный блок обсуждения был посвящен управлению отходами. В 2025 году их образование составило порядка 34% от установленного лимита. В компании действует единая система обращения с отходами, охватывающая все уровни – от производственных филиалов до центрального аппарата.

Существенное место в повестке форума заняли вопросы декарбонизации. Компания ежегодно проводит инвентаризацию выбросов парниковых газов по международным стандартам Scope 1 и Scope 2, учитывая как прямые выбросы от собственной деятельности, так и косвенные выбросы, связанные с потреблением электро- и теплоэнергии.

Разработанная компанией Программа низкоуглеродного развития АО «Интергаз Цент­ральная Азия» до 2033 года предполагает последовательное снижение углеродного следа за счет технологических и организацион­ных решений. Среди них – замена негерметичной запорной арматуры, устранение утечек природного газа, модернизация компрессорных станций, переход на энергоэффективное оборудование и внедрение возобновляемых источников энергии на отдельных объектах. 

Не осталась без внимания и экологическая культура внутри компании. В течение года в филиалах проводились акции «День без пластика», «Час Земли», «День без автомобиля», экологические уроки и субботники. Отдельно отмечено озеленение. В рамках инициативы было высажено более 8 тыс. саженцев.

Подобные проекты рассматриваются не только как элемент корпоративной социальной ответственности, но и как инструмент формирования экологического мышления среди работников, повышения вовлеченности персонала и развития культуры бережного отношения к окружающей среде.

– Поддерживая инициативы Главы­ государства, включая программу «Таза Қазақстан», мы последовательно внедряем современные экологические стандарты, повышаем эффективность природоохранной деятельности, – отметил заместитель генерального директора­ АО «Интергаз Цент­ральная Азия» Азамат Давлетов.

В завершение форума специалистам, внесшим вклад в развитие природоохранной деятельности, были вручены награды Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, отраслевых ассоциаций «KAZENERGY» и «ECOJER», а также АО «НК «QazaqGaz».

Форум показал, что экологическая повестка в газовой отрасли постепенно становится частью системной производственной политики. Ее результат оценивается уже не количеством заявленных инициатив, а конкретными показателями, объемом инвестиций и проектами, реализованными на местах.


 

#компании #газ #экология

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