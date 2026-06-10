Тигры, доставленные в Казахстан для восстановления популяции, получили имена

Животные успешно осваиваются в новых природно-климатических условиях, их состояние оценивается как стабильное, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минэкологии

Фото: Минэкологии

В рамках совместного решения казахстанской и российской сторон тиграм даны имена, символизирующие сотрудничество двух стран и историческую связь проекта с природой Центральной и Восточной Азии: тигр — Амур; тигрица — Үміт; тигренок-самец — Тұран; тигренок-самка — Уссури.

После прибытия в Казахстан тигры были размещены в специально подготовленных вольерах государственного природного резервата «Иле-Балхаш», где в настоящее время проходят этап адаптации под постоянным наблюдением специалистов и ветеринарных служб. Животные успешно осваиваются в новых природно-климатических условиях, их состояние оценивается как стабильное.

В дальнейшем после завершения периода адаптации и комплексной оценки состояния животных планируется их подготовка к выпуску в естественную среду обитания. Перед выпуском тигры будут оснащены спутниковыми ошейниками, что позволит осуществлять постоянный мониторинг их перемещений и обеспечит оперативное сопровождение специалистов.