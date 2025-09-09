Причина - прогнозы о снижении процентной ставки в США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Цена на золото достигла нового рекорда, чему способствовал отчет по занятости в США, который усилил прогнозы аналитиков на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

«Цена на золото выросла на 1%, превысив $3 622 за унцию, побив предыдущий рекорд, установленный 5 сентября, после того как важный отчет по занятости в США показал замедление темпов найма, в то время как уровень безработицы вырос до самого высокого уровня с 2021 года», — говорится в материале агентства Bloomberg.

В статье объясняется, что более низкие процентные ставки повышают привлекательность не приносящего доходности золота, а также поддерживается высоким спросом на активы-убежища на фоне опасений из-за будущего центрального банка США.