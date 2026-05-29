Bloomberg: Казахстан научился превращать вызовы в возможности

Влиятельное американское издание Bloomberg опубликовало большой аналитический материал о Казахстане, в котором назвало страну одним из наиболее успешных примеров адаптации к стремительно меняющимся глобальным условиям.

Авторы публикации отмечают, что за последние годы Казахстан сумел не только сохранить устойчивость на фоне международной турбулентности, но и укрепить свои позиции как важный экономический, логистический и технологический центр Евразии.

Символом этих преобразований Bloomberg называет Астану. Издание напоминает, что еще четверть века назад нынешняя столица представляла собой небольшой город в центре степи, а сегодня превратилась в современный мегаполис с узнаваемой архитектурой и амбициозными инфраструктурными проектами.

«Астана интересна прежде всего тем, что она символизирует», — говорится в публикации Bloomberg.

Однако главное внимание авторы уделяют не внешнему облику страны, а ее роли в новой геоэкономической реальности. По оценке Bloomberg, Казахстан все увереннее выступает в качестве связующего звена между крупнейшими мировыми рынками. Особое место в публикации занимает Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, который становится одним из ключевых направлений грузоперевозок между Китаем и Европой.

Издание отмечает, что на фоне изменений мировой логистики Казахстан сумел превратить свое географическое положение в стратегическое преимущество и значительно укрепил позиции как транзитный узел Евразии.

«Страна использует свое положение между Китаем, Россией и Европой как экономическое преимущество», — пишет Bloomberg.

Отдельно подчеркивается способность страны использовать глобальные вызовы для собственного развития. По мнению авторов, Казахстан смог адаптироваться к изменениям международных рынков, энергетическим кризисам и перестройке логистических цепочек, открыв новые возможности для торговли и привлечения инвестиций.

Большое внимание Bloomberg уделяет цифровой трансформации страны. В публикации Казахстан назван одним из лидеров цифровизации в регионе. Авторы отмечают высокий уровень развития электронного правительства и активное внедрение цифровых сервисов в государственное управление.

Особый интерес у издания вызвали планы Казахстана в сфере искусственного интеллекта. В статье подчеркивается, что развитие ИИ стало одним из государственных приоритетов, а страна делает ставку на подготовку специалистов для новой технологической эпохи.

«Казахстан стремится стать региональным центром искусственного интеллекта и цифровых инноваций», — отмечают авторы материала.

В числе факторов, которые привлекают внимание международных инвесторов, Bloomberg называет деятельность Astana Hub, развитие дата-центров, проекты в сфере критически важных минералов и работу Международного финансового центра «Астана».

Издание также обращает внимание на демографический потенциал страны. Почти половина населения Казахстана моложе 30 лет, что, по мнению авторов, создает основу для дальнейшего развития инновационной экономики и технологического предпринимательства.

В целом Bloomberg формирует образ Казахстана как государства, которое стремится выйти за рамки традиционного восприятия сырьевой экономики и делает ставку на технологии, логистику, человеческий капитал и международное сотрудничество.

Главный вывод публикации заключается в том, что Казахстан все чаще рассматривается мировым бизнес-сообществом не как периферийный рынок, а как самостоятельный центр экономического роста и один из ключевых участников процессов, формирующих новую архитектуру Евразии.

