Ценою в жизнь

Бесчувственные цифры гласят: в силу не оказанной своевременно первой помощи в течение первого часа погибает до 30% пострадавших, через три часа – до 70%, а через шесть часов – до 90% из тех, кто имел возможность выжить.

Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой помощи (World First Aid Day). Инициаторами его проведения выступили национальные организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

– О различных инцидентах и несчастных случаях с пострадавшими люди чаще всего узнают из новостей и практически каждый верит в свою застрахованность и удаленность от таких происшествий, – говорит кондитер Гульнара Яхъярова. – Так же думала и я, пока на моих глазах наша сотрудница не получила травму, в прямом смысле, на ровном месте. Женщина торопилась, поскользнулась и упала, ударившись о стеклянный стол. Открылось сильное кровотечение. Присутствующие застыли на месте и даже не сразу догадались вызвать медиков. На помощь пришла завхоз производства, сумевшая в считанные минуты оказать первую помощь и передать пострадавшую медицинской бригаде. На меня это произвело неизгладимое впечатление. Пожилая татешка остановила кровотечение, успокоила пострадавшую, которая, как говорится, отделалась малой кровью. Я в этот же день записалась на курсы оказания первой помощи.

Ситуации, требующие оказания такой помощи, возникают почти всегда неожиданно, в условиях дефицита времени и чаще всего в отсутствие людей с медицинским образованием. Поэтому дорога каждая минута, а главное – понимание, как правильно оказать первую помощь.

– Цель оказания первой помощи до приезда медицинской бригады – проведение пострадавшему необходимых элементарных медицинских мероприятий для спасения жизни, предотвращения тяжелых последствий и осложнений. Профессионально такую помощь могут оказать медики, но, кроме них, приемами оказания первой помощи обязаны владеть сотрудники полиции и спасатели, – говорит руководитель спасательного подразделения РОСО Вадим Пак. – Но и сами люди должны владеть простейшими навыками оказания помощи. Первое – это, конечно же, успокоить человека, дать понять, что он не один и его не оставят. При необходимости укрыть и постоянно разговаривать с ним. Это позволит пострадавшему дольше находиться в сознании, а присутствующим – собрать необходимый анамнез и передать информацию медслужбам. В нашей практике были случаи, когда обычные люди до приезда скорой и спасателей сами оказывали достаточно профессиональную помощь, спасая тем самым жизни людей, – накладывали шины на переломы, делали сердечно-легочную реанимацию. Главное – постараться стабилизировать пострадавшего и дождаться квалифицированной помощи, но и это надо уметь. Не поддаться панике, сохранять спокойствие – уже большое дело. Нет определенных категорий граждан, которым нужно обязательно знать приемы первой помощи, считаю, что все должны иметь о том представление и уметь оказывать элементарную помощь. Ранее был предмет в образовательных учреждениях – ОБЖ, сейчас, к сожалению, подобные уроки ведутся лишь факультативно.

Оказание первой помощи пострадавшему особенно эффективно в течение первого, так называемого «золотого часа». Поскольку именно в этот промежуток времени организм человека эффективно поддерживает его стабильное состояние. С загруженностью наших дорог этого часа у медиков просто нет, поэтому очень часто в деле спасения жизни сограждан может помочь любой находящийся рядом человек, обладающий элементарными базовыми знаниями.

Получить эти знания можно совершенно бесплатно на базе курсов по гражданской обороне по месту жительства, а углубить можно на коммерческих курсах по оказанию первой помощи. Стоимость такого обучения вполне адекватная, полученные знания отрабатываются на практике, и расписание подстраивается под работающего человека.

– Умение каждого оказать первую необходимую помощь пострадавшему до прибытия служб спасения может сыграть решающую роль в спасении жизни человека, – рассказывает куратор курсов оказания первой неотложной помощи Расул Исмаилов. – Важно осознавать, что никто не застрахован от несчастных случаев, и завтра на месте пострадавшего может оказаться любой. У себя на курсах мы учим, как оказывать первую помощь, как распознавать то, или иное состояние, осваиваем элементарную психологическую подготовку.