"Совминку" ликвидируют в Алматы

В этом году медучреждению исполнилось 94 года.

Фото: sovminka.kz

В Алматы вместо медицинского учреждения с более чем 90-летней историей будет создан Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами президента РК. Соответствующий проект постановления премьер-министра опубликован на портале "Открытые НПА", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Документ призван ликвидировать АО "Центральная клиническая больница" и вместе с тем создать Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан".

Проект постановляет Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК передать имущество АО "Центральная клиническая больница", оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, на баланс Национального госпиталя.

Обсуждение проекта на портале продлится до 25 июля, постановление будет введено в действие со дня его подписания.

История больницы берет начало в 1929 году, когда столицу Казахской ССР было решено перенести из Кызыл-Орды в Алма-Ату, и тогда же приняли постановление о создании медучреждения. Стационарный корпус был построен в 1933 году. Консультантами больницы были известные профессора и знаменитые специалисты того периода. А пациенты - ученые, заслуженные деятели искусства, творческая элита, высокопоставленные партийные деятели. В то время "Совминка" была лечебницей закрытого типа.

В годы Великой Отечественной войны больница, как и вся страна, работала на фронт. Было увеличено количество мест на случай возможной госпитализации раненых. В последующие годы больница расширялась, появлялись новые лечебные и диагностические корпуса.

После обретения независимости и в ходе развития сферы здравоохранения "Совминка" открыла двери всем казахстанцам и гостям страны. Теперь это современный диагностический центр с новейшим медицинским оборудованием, сохранивший при этом славные традиции врачей-новаторов.