"Совминку" ликвидируют в Алматы

Общество, Здравоохранение
602
Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В этом году медучреждению исполнилось 94 года.

Фото: sovminka.kz

В Алматы вместо медицинского учреждения с более чем 90-летней историей будет создан Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами президента РК. Соответствующий проект постановления премьер-министра опубликован на портале "Открытые НПА", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Документ призван ликвидировать АО "Центральная клиническая больница" и вместе с тем создать Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан".

Проект постановляет Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК передать имущество АО "Центральная клиническая больница", оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, на баланс Национального госпиталя.

Обсуждение проекта на портале продлится до 25 июля, постановление будет введено в действие со дня его подписания.

История больницы берет начало в 1929 году, когда столицу Казахской ССР было решено перенести из Кызыл-Орды в Алма-Ату, и тогда же приняли постановление о создании медучреждения. Стационарный корпус был построен в 1933 году. Консультантами больницы были известные профессора и знаменитые специалисты того периода. А пациенты - ученые, заслуженные деятели искусства, творческая элита, высокопоставленные партийные деятели. В то время "Совминка" была лечебницей закрытого типа.

В годы Великой Отечественной войны больница, как и вся страна, работала на фронт. Было увеличено количество мест на случай возможной госпитализации раненых. В последующие годы больница расширялась, появлялись новые лечебные и диагностические корпуса.

После обретения независимости и в ходе развития сферы здравоохранения "Совминка" открыла двери всем казахстанцам и гостям страны. Теперь это современный диагностический центр с новейшим медицинским оборудованием, сохранивший при этом славные традиции врачей-новаторов.

#Алматы #постановление #больница #ликвидация #Совминка

Популярное

Все
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Закончился ремонт на МАЭК
IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Алихан Смаилов посетил завод "KPI Inc." в Атырау
Минсельхоз дал прогноз развития саранчовых по Казахстану на 2023 год
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
В Восточном Казахстане локализовали пожар  в лесу на третьи сутки
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Каныбек Жумашев стал председателем комитета среднего образования
Ануар Сулейменов назначен заместителем председателя комитета госдоходов
"Это город больших возможностей": Токаев об Астане
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн

Читайте также

Опасения о возможном росте числа казахстанцев с проблемными…
Казахстанцам с инвалидностью начали оказывать услуги агрега…
Январские события: оглашен приговор участникам нападения на…
Троих друзей подозревают в создании нарколаборатории в Алма…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]