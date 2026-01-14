Цены на серебро побили новый рекорд

Айман Аманжолова
корреспондент

Биржевые цены на серебро впервые в истории превысили 91 долларов за унцию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Серебро подорожало до нового исторического максимума. Цены растут из-за дефицита поставок, высокого спроса на активы-убежища на фоне геополитической неопределенности.

Котировки фьючерсов на серебро c поставкой в марте на бирже Comex подскочили на 5,83%, их цена на пике достигла $91,37 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 09:16 времени Астаны.  

Драгметалл активно растет четвертый день подряд, за это время подорожав на 21,6%. Участники рынка скупают серебро на фоне неопределенности, вызванной противостоянием президента США Дональда Трампа и главы ФРС Джерома Пауэлла и продолжающимися беспорядками в Иране, пишет The Wall Street Journal.

Поддержку рынку серебра также оказали ожидания дальнейшего снижения процентных ставок ФРС в этом году после публикации данных по инфляции в США. В декабре годовой индекс потребительских цен в стране остался на уровне 2,7%. Это укрепило надежды на дальнейшее снижение ставки.

По итогам 2025 года цены на серебро взлетели на 141%. Промышленный спрос на серебро в прошлом году привел к беспрецедентному дефициту на физическом рынке, отметили аналитики BMI, дочерней компании Fitch Solutions.

«Мы ожидаем, что дефицит на рынке серебра сохранится в течение всего 2026 года, в первую очередь из-за повышенного инвестиционного спроса», — сообщили эксперты.

