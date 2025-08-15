Турецкие авиакомпании запретили использовать пауэрбанки на борту

В мире,Гражданская авиация
83

Запрет также ввела дубайская Emirates

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Турецкая авиакомпания AJet вслед за Turkish Airlines и Pegasus ввела запрет на использование мощных пауэрбанков во время полета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Expert.ru

Новые правила касаются внешних аккумуляторов емкостью свыше 100 ватт-часов, следует из сообщения AJet, опубликованного агентством Anadolu.

Пассажирам разрешат перевозить такие устройства только в ручной клади и без их использования на борту. Для батарей от 100 до 160 Вт·ч потребуется предварительное согласование с перевозчиком, а свыше 160 Вт·ч — перевозка в багаже при соблюдении дополнительных требований по безопасности.

В начале августа провоз пауэрбанков на борту также ограничили Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Запрет также ввела дубайская Emirates.

Рекомендацию ограничить использование портативных аккумуляторов дал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу после инцидента 29 июня. На рейсе Asiana Airlines Стамбул — Сеул пассажир уронил пауэрбанк между креслами и не смог его достать, что привело к возврату самолета в аэропорт вылета.

#самолет #авиакомпании #запрет #пауэрбанки

