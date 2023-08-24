Журналисты популярных иностранных СМИ расскажут о туризме в Казахстане

Фото: пресс-служба МКС

"Встретился с представителями популярных иностранных СМИ, прибывших в Казахстан, чтобы рассказать о нашей стране у себя на родине, и поговорил с ними о перспективах развития отечественного туризма. В нашу страну прибыли журналисты из 10 стран. Это Бельгия, Германия, Катар, Саудовская Аравия, Мексика, ОАЭ, Турция, Южная Корея, Словакия и США. Как видите, география очень широкая и разнообразная. Для нас такие встречи – хорошая возможность продвинуть Казахстан за рубежом в качестве туристской дестинации, не тратя при этом бюджетных средств", – отметил Оралов.

По его словам, гости продемонстрировали большой интерес к казахстанскому туризму, задали много интересных вопросов и даже выступили с предложениями.

"Например, гости из Германии давно вынашивают идею о проведении в Казахстане показа моды Центральной Азии. Идея интересная и, безусловно, стоит детального рассмотрения. Журналистов также интересовало то, какие страны инвестируют в наш туризм больше всех, а также планы по развитию инфраструктуры на ключевых дестинациях, вопросы логистики и даже вопросы спорта. Например, секрет успехов наших параспортсменов на международных соревнованиях. Я, в свою очередь, рассказал о 10 главных туристских дестинациях Казахстана, важных достопримечательностях и о том, как мы намерены их развивать", – раскрыл детали министр.

Гостям показали видеоролик и презентацию с основной информацией о Казахстане и его главных туристских локациях.

"Разумеется, рассказать о Казахстане всё за одну беседу невозможно. Поэтому вскоре после нашей встречи иностранные гости отправились в Туркестан, а затем и в другие регионы страны, чтобы побольше узнать о нашей родине и познакомить с ней своих соотечественников. Судя по постам в социальных сетях, духовная столица Казахстана и радушие нашего народа произвели на них приятное впечатление. Уверен, для многих любителей дальних путешествий, ищущих новых впечатлений, это станет стимулом впервые посетить Казахстан", – резюмировал глава МКС.

Асхат Оралов пригласил журналистов на V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в следующем году в Астане. Он уверен, что мероприятие будет масштабным и соберет в столице немало туристов из других стран.