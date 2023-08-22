Как Казахстан готовится к проведению V Всемирных игр кочевников

Заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения Казахстана, председатель оргкомитета Тамара Дуйсенова провела заседание оргкомитета по подготовке к V Всемирным играм кочевников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

На заседании заслушана информация акимата города Астаны и Министерства культуры и спорта об уровне готовности спортивной инфраструктуры столицы.

В ходе заседания Тамара Дуйсенова отметила, что для проведения соревнований в рамках V Всемирных игр кочевников будут использоваться функционирующие в Астане спортивные объекты. Строительство новых объектов не планируется.

По данным акимата столицы, в рамках подготовки к данному международному мероприятию будет проведен ремонт стадионов «Астана Арена», Ледовый дворец «Алау». Кроме того, за счет внебюджетных средств запланирована реконструкция столичного ипподрома «Казанат».

Напомним, что эстафета проведения V Всемирных игр кочевников в 2024 году передана Казахстану.

Всемирные игры кочевников (World Nomad Games) – международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основу состязаний легли народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.