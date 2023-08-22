Как Казахстан готовится к проведению V Всемирных игр кочевников

Правительство
30
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения Казахстана, председатель оргкомитета Тамара Дуйсенова провела заседание оргкомитета по подготовке к V Всемирным играм кочевников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

На заседании заслушана информация акимата города Астаны и Министерства культуры и спорта об уровне готовности спортивной инфраструктуры столицы.

В ходе заседания Тамара Дуйсенова отметила, что для проведения соревнований в рамках V Всемирных игр кочевников будут использоваться функционирующие в Астане спортивные объекты. Строительство новых объектов не планируется. 

По данным акимата столицы, в рамках подготовки к данному международному мероприятию будет проведен ремонт стадионов «Астана Арена», Ледовый дворец «Алау». Кроме того, за счет внебюджетных средств запланирована реконструкция столичного ипподрома «Казанат». 

Напомним, что эстафета проведения V Всемирных игр кочевников в 2024 году передана Казахстану.

Всемирные игры кочевников (World Nomad Games) – международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основу состязаний легли народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.

#Спорт #Правительство #Всемирные игры кочевников #Дуйсенова

Популярное

Все
«Ордабасы» упрочил лидерство
Меч и перо Кожаберген-жырау
В бассейн за здоровьем
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Вот и лето прошло
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
Готовность номер один
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Восьмой утонувший найден в реке Сырдарья в Туркестанской области
С 1 июля 2024 года в Казахстане введут маркировку на все лекарства
Начались публичные обсуждения по строительству АЭС в Алматинской области
Пожар на шахте "Казахстанская": огонь перекинулся на угольные пласты
СВМДА: синергия многостороннего сотрудничества
Совместные проекты в энергетической сфере обсудили Алихан Смаилов и Чжао Чжэнсян
Астанчане участвуют в обсуждении проекта Генплана столицы
Шолпан Каринова назначена секретарем партии AMANAT
За двумя зайцами...
Почти 8 млн гa сельхозземель вернули государству с прошлого года
Лесной пожар вспыхнул в Стамбуле
Время говорить об Абае
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Краденный сейф с деньгами грабители увезли на угнанном авто в Уральске (видео)
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Несанкционированный полигон бытовых отходов, закрытый по решению суда, продолжает нести угрозу окружающей среде и здоровью местных жителей
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Токаев выразил соболезнования Путину
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
«Субботник» для отвода глаз
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Такая «натура» совсем ни к чему
Цена на арабику упала до минимума
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаило…
Поддержку проектов обрабатывающей промышленности обсудили в…
Качество угля и обоснованность его стоимости поручил провер…
Ибрагим Кульшимбаев покинул пост первого вице-министра МЧС …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]