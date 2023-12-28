Туркестанская область в 2023 году. Высокий потенциал региона

В этом году в Туркестанской области собраны рекордные 3,3 миллиона тонн овощей. В целом же объем продукции в сельском хозяйстве превысил 1 триллион тенге, что позволяет региону лидировать в республике по этому показателю. Хорошую динамику роста регион демонстрирует и в других отраслях. Подробнее о развитии Туркестанской области в 2023 году в очередном материале проекта Ortcom.kz , запущенного СЦК совместно с регионами страны по итогам уходящего года.

Фото: ortcom.kz

Основные экономические показатели

В Туркестанской области большие планы на укрепление своего промышленного потенциала.

В 2023 году объем промышленной продукции уже составил 758 миллиардов тенге. Рост произошел в основном за счет производства молочной и текстильной продукции, а также электрооборудования. Объем валового регионального продукта превысил 3 триллиона тенге. При этом в текущем году объем привлеченных инвестиций в экономику области увеличился в 1,4 раза. Сформирован пул из 194 инвестиционных проектов. В текущем году запущено 39. Уверенный рост демонстрируют и предприятия обрабатывающей промышленности. Производство текстильных изделий выросло на 160,2%, кокса и продуктов нефтепереработки на - 119,7%, прочей неметаллической минеральной продукции на – 114,1%, машиностроения на – 111,2%, мебели на - 140,3%. В целом в обрабатывающей промышленности запланирована реализация 20 проектов на общую сумму 30,2 миллиарда тенге с созданием 594 рабочих мест. На сегодняшний день уже запущено 11 проектов. В регионе сложился благоприятный климат для развития малого и среднего бизнеса. Количество субъектов предпринимательства в этом году увеличилось на 28 тысяч единиц и составило 213 тысяч. С начала года произведено продукции на более 1 триллион тенге. Эффективное влияние на рост доходов предприятий оказывают меры государственной финансовой поддержки. Через национальный проект по развитию предпринимательства за 10 месяцев текущего года субъекты бизнеса получили 21,3 миллиарда тенге на обеспечение льготными кредитами. Большинство предпринимателей занимается сельским хозяйством (48,3%), торговлей (23,3%), туризмом (20,3%) и промышленностью (6%). Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики региона С начала года в отрасль привлечено 88,5 миллиарда тенге инвестиций. Одним из важнейших направлений развития АПК в регионе выступает использование новых технологий. Водосберегающие технологии внедрены на 31 788 га. А проект «получение 2-3 урожая в год с одной площади» позволил экономить воду в 2 раза. Объем интенсивного садоводства доведен до 5 405 га. В результате урожайность увеличивается в 5 раз: аграрии собирают до 300-350 центнеров продукции. Тогда как раньше этот показатель был на уровне 60-70 центнеров. В регионе общая площадь теплиц достигла 1 640 га. Кроме того, в планах построить новую теплицу на 500 га. А строительство овощехранилища в Сауранском районе начато уже в этом году. 80% населения области проживает в селах. Хорошим подспорьем для сельчан стал проект «Ауыл аманаты», который реализуется в регионе по шести направлениям. Уже профинансировано 2877 проектов на сумму 17,3 миллиарда тенге. Благодаря программе уменьшилось количество получателей адресной социальной помощи, увеличилась нагрузка перерабатывающих предприятий, возросли дополнительные налоговые поступления от новых индивидуальных предпринимателей. Среди запущенных в 2023 году проектов - откормочная площадка, овощехранилище на 3 тысячи тонн, рыбозавод производительностью 50 тонн рыбы в год, внедрение технологий дождевального орошения, расширение хлопкоперерабатывающего завода «Cotton-2», а также птицефабрики по производству мяса птицы, интенсивный яблоневый сад на 50 га.

Образование и здравоохранение. Спорт и туризм

Туркестанская область – один из регионов страны с высоким демографическим ростом. В связи с этим особую актуальность имеют вопросы обеспечения детскими садами и школами.

В рамках Национального проекта «Комфортная школа» в 2023-2025 годах в области будет построено 63 школы. В настоящее время работа по строительству 29 школ уже началась. Через Фонд поддержки инфраструктуры образования строится 9 школ.

А на сегодняшний день завершено строительство и введено в эксплуатацию 7 школ на 1 600 мест, 17 школ построено за счет частных инвестиций.

Полностью решены вопросы обеспечения безопасности государственных школ и бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов.

В сфере здравоохранения уровень оснащенности медицинским оборудованием составил 84,21%.

Акцент также делается на улучшение медицинской инфраструктуры. В этом году сдано 14 объектов, планируется строительство еще шести.

В ближайшее время приступят к реализации еще одного важного проекта, реализовать который поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Это строительство современного медицинского комплекса с перинатальным центром в городе Сарыагаше. На сегодняшний день для строительства объекта выделен земельный участок, разрабатывается проектно-сметная документация.

В рамках же национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» планируется построить 49 новых объектов.

В регионе поддерживаются и находят свое продолжение спортивные традиции. Несколько месяцев назад в эксплуатацию сдан уникальный для области объект - Ледовая арена. В настоящее время выделяются деньги на формирование штата. Уникальность объекта в том, что такой Дворец построен впервые. Это открывает большие возможности для молодежи, а также для всех, кто любит спорт и ведет активный образ жизни.

Кроме того, в рамках республиканского проекта «Ауыл – Ел бесігі» ведется строительство спортивной инфраструктуры в 16 населенных пунктах области.

Помимо бюджетных средств, к обеспечению спортивной инфраструктурой привлекаются средства частных инвесторов. С начала года в городах и районах области за счет частных инвестиций построено и введено в эксплуатацию 29 объектов.

Особое внимание в области уделяется развитию туризма, в том числе экологического. По этому направлению количество туристов увеличилось в 2 раза. По направлению историко-познавательного туризма с начала года количество однодневных посещений региона составило 868 тысяч человек.

Транспорт и логистика, строительство и ЖКХ

Одним из значимых событий в сфере транспорта и логистики можно назвать начало строительства железной дороги «Дарбаза – Мактаарал». Проект направлен на развитие транспортного потенциала Казахстана. Его реализация позволит переориентировать грузопоток с действующего участка Сарыагаш – Ташкент, снизить нагрузку станции Сарыагаш и увеличить перевозки экспортных грузов.

Уделяется внимание и вопросам водоснабжения, энергетики, газоснабжения. До конца года будет завершено строительство новых питьевых водопроводов в 20 населенных пунктах, обновлены ветхие водопроводные системы – в 11.

Также до конца года местные власти намерены завершить строительные работы по 63 объектам, которые обеспечат газом 52 населенных пункта.

Объем строительных работ в 2023 году составил 250 миллиардов тенге. Введено в эксплуатацию 784 тысячи квадратных метров жилья. До конца 2023 года ожидается сдача 59 жилых домов. В результате более 3 тысяч семей получат ключи от своего жилья.

Таковы основные итоги развития Туркестанской области в 2023 году. Регион демонстрирует устойчивый рост по всем показателям, стремится решить самые насущные проблемы жителей. Потенциал области очень высок, особенно в развитии агропромышленного комплекса, культуры, туризма. Работа, начатая в этом году, будет продолжена в году наступающем.