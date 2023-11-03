«Ты здесь на везение не уповай...»

Ветер подгонял пожухлую и примерзшую местами к земле листву. Раннее осеннее утро пробиралось сквозь слои одежды. Больше всего в такую погоду хотелось, глядя в окно, пить горячий ароматный чай. Но только не нашим героям. Вереницей в гору шли люди, груженные различной кладью. Солнце только планировало показаться из-за заснеженных пиков, а в ущелье кипела бурная деятельность.

Впервые за 30 лет для профессионалов и любителей приключений были организованы соревнования такого уровня.

Непривычным к профессиональному сленгу зевакам понять, о чем разговаривают участники состязаний, было сложно. Спуститься по дюльферу, завернуть в кокон, построить бивак, завязать грейпвайном – голова шла кругом.

Горы не терпят ошибок и халатного отношения. Большинство трагедий происходит именно по причинам излишней самоуверенности и несоблюдения техники безопасности. А дождаться профессиональной помощи в горах очень непросто, и не всегда есть возможность оповестить соответствующие службы о своем бедственном положении. Особенно учитывая тот факт, что с 1 сентября этого года вступил в силу запрет на въезд транспортных средств на территорию самого посещаемого среди алматинцев и гостей города горнолыжного курорта «Шымбулак» – попасть туда можно только на электромобилях.

Вроде бы все правильно – забота об экологии, но запрет коснулся не только обычных посетителей и владельцев домов (многим из них как раз таки купить электрокар не проблема), но и ученых, работающих здесь, и сотрудников Федерации альпинизма, на которых всегда лежала самая сложная миссия по спасению пострадавших в труднодоступных горных районах. И сейчас в горах как нельзя актуальна мудрость – помоги себе сам.

Именно этому постоянно обу­чают своих подопечных инструкторы алматинских клубов спортивного туризма, команд из представителей которых было больше всего на мероприятии. Помимо спортивных туристов участие в соревнованиях приняли Алматинская служба спасения и Казахская академия спорта и туризма – всего 15 команд.

Задачи перед участниками стояли серьезней не придумаешь. Для их выполнения необходимы умение ориентироваться по навигаторам, картам или вообще без подручных средств, навыки прокладывания маршрута по горной местности, знания где, как и из чего построить бивак (стоянку-ночлег), как обеззаразить воду и подать сигнал бедствия. Но самым зрелищным для нас все же показалось вязание носилок из того, что есть в наличии, и спуск на них пострадавшего.

Для участников разработали два маршрута разной степени сложности. Один из них – растянувшийся на 15 км, второй вдвое короче и легче. В командах по два и четыре человека. Самые трудные задачи, в числе которых и значится спуск пострадавшего вниз, выполняют «четверки».

– Что будет на дистанции, для ребят сюрприз. Они лишь примерно имеют представление о том, что им приготовили, – говорит комендант соревнований, представитель Содружества спортивных туристов Диана Фролова. – По идее всему этому они в той или иной степени обучились в наших туристских клубах и своих организациях. Для выполнения заданий у них с собой есть элементарные приспособления, которые можно использовать. Особой неожиданностью для них может стать спуск на дюльфере в обрыв за рюкзаком.

По условиям состязаний уйти с дистанции можно было на любом этапе. Но до цели так или иначе дошли все. Хотя организаторы «развлекались» как могли: прятали и «травмировали» напарников, «заражали» питьевую воду, прокладывали маршрут через глубокий устрашающий овраг, да и сами соревнования растянули до наступления темноты. А как иначе проверить, умеют ли участники ориентироваться и прокладывать маршрут в кромешной тьме, под щекочущие нервы звуки – уханье филина, завывание ветра, таинственные шорохи и скрипы? Несмотря на эти изощрения, финишировали все команды.

На маршрут отправились в основном алматинцы, но присутствовали и участники из других городов и стран: Петропавловск, Павлодар, Франция, Польша, Россия.

Как говорят гости издалека, наши горы идеальны для оттачивания профессиональных навыков.

– В Казахстан и в ваши горы я влюбилась сразу, как только попала сюда впервые, – говорит Карен Кости, участница из Франции. – Несколько лет я проработала здесь в посольстве и именно в Казахстане начала вести активный образ жизни. Невозможно не поддаться на чары природы этого края. Здесь же встретила и свою вторую половинку. Теперь хочу выучиться на гида-проводника, чтобы сделать любимое увлечение профессией.

Напарница Карен – гостья из Польши Джоанна Граника, как и ее подруга, влюбилась в Казах­стан однажды и навсегда. Польские друзья девушки шутят, что с ней ни о чем другом и поговорить нельзя. Мысли Джоанны заняты лишь Казахстаном. Она тоже хочет выучиться на гида-проводника, и сегодняшние соревнования идеальны для приобретения необходимого опыта.

Команда иностранных гостей вызвала восторг всех судей. К мероприятию девушки отнес­лись очень серьезно. Как сами шутили, подготовка по накалу эмоций была похожа на Олимпийские игры.

Они лидировали по скорости и находчивости в выполнении технических элементов, справлялись с самыми сложными этапами, хотя не до конца понимали некоторые тонкости заданий. Карен без сожаления скинула свой рюкзак на 10 секунд в реку, чтобы узнать прочность своих нервов и герметичность рюкзака. Девчата мужественно переправились через огромный овраг по навесной переправе, без страха спустились по отвесной стене за импровизированным мешком в овраг, оказали первую помощь при травме руки.

– Мечта провести соревнования для всех, кто хочет прокачать свои навыки в поисково-спасательных работах, крепла много лет, – говорит председатель Федерации спортивного туризма Алматинской области Константин Сапронов. – Вместе, при поддержке управления туризма Алматинской области, горного курорта Oi-Qaragai и всех наших турклубов, мы смогли ее реализовать. Дистанция подготовлена силами Содружества спортивных туристов Казахстана во главе с ФСТ Алматинской области с помощью неоценимого опыта Владимира Бородулина.

Соревнования обещают сделать регулярными. Однако в будущем, уверяют организаторы, маршрут будет усложнен, и время проведения увеличено до нескольких дней.

Каждый участник сегодня проявил свои лучшие навыки и черты характера. Совсем как в знаменитом гимне любителей гор Высоцкого – «Пусть он в связке одной с тобой – там поймешь, кто такой».

Свои лидерские качества отлично показала Оксана Иванченко, участница курса подготовки гидов-проводников из Павлодара, предостерегая и прокладывая путь сборной команде при переноске пострадавшего в полной темноте.

Три боевые команды из службы спасения Алматы достойно прошли дистанцию, показав отличную техническую подготовку, лучшую экипировку и слаженность команд.

Из 15 команд шесть прошли во второй этап, где им пришлось из подручных материалов в полной темноте соорудить носилки, оказать помощь и перенести пострадавшего, а еще приготовить два горячих блюда и сделать укрытие от осадков. Все справились отлично, помогая и поддерживая друг друга.

Самый лучший кокон связан командой «Марко Поло». Их пострадавший попал в лучшие условия переноски. Образцовые укрытия выполнены командами из турклуба «Рейнджеры», альп­клуба «Буревестник».

Турклуб «Рейнджеры» извес­тен далеко за пределами Алматы качеством подготовки юных туристов. И на этот раз они единственные выставили две команды с участниками, не достигшими 18 лет. И профессионализму подростков можно было только позавидовать. Конечно, в каждой из команд присутствовал взрослый, но основную нагрузку несли все же юные туристы. «Рейнджеры» много лет устраивают длительные походы для своих воспитанников. Месяц подростки живут настоящей туристской жизнью, без телефонов, компьютерных игр и Интернета.

Команде Trekking Guides повезло с инструктором – Олегом Воробьевым из России, который показал всем мастер-класс по вязке носилок, спуску по дюльферу, перевязке пострадавшего, поделившись знаниями и опытом, приобретенным в турклубах Москвы.

Лучшей по итогам всех этапов стала команда Казахской академии спорта и туризма. Второе место у альпклуба «Буревестник». Ну а подростки из турклуба «Рейнджеры» заняли почетное третье место.