Тяжело в учении – легко в бою

К занятиям, которые относятся к высшей форме обучения тактической подготовке, привлечено более 200 военнослужащих. Это завершающий этап боевого слаживания и огневой выучки отделения.

Перед командованием стоит задача довести до младших командиров информацию о новых способах выполнения боевых задач штатными средствами и подразделениями, а также проверка слаженности подразделений при проведении боевых стрельб отделений.

На полигоне развернули восемь учебных мест. Обучаемые рассмот­рели методы работы с личным составом, изучили опыт современных вооруженных конф­ликтов, отработали нормативы по огневой, тактической, инженерной подготовкам, а также радио-химико-биологической защите в составе штатных отделений.

– В ходе занятия особое внимание мы обращали на отработку вопросов организации взаимодействия, подготовки личного состава, военной техники и вооружения, – отметил заместитель командира части по бою подполковник Самат Капашев. – Командиры младшего офицерского звена с момента получения боевого распоряжения должны правильно понимать алгоритм действий, знать роль каждого своего подчиненного.