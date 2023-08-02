Тяжело в учении – легко в бою Свежий выпуск 2 августа 2023 г. 4:00 0 Любовь Доброта На учебном полигоне «Дарбаза» подразделения механизированной бригады Шымкентского гарнизона провели инструкторско-методические занятия по проведению боевых стрельб отделений. К занятиям, которые относятся к высшей форме обучения тактической подготовке, привлечено более 200 военнослужащих. Это завершающий этап боевого слаживания и огневой выучки отделения. Перед командованием стоит задача довести до младших командиров информацию о новых способах выполнения боевых задач штатными средствами и подразделениями, а также проверка слаженности подразделений при проведении боевых стрельб отделений. На полигоне развернули восемь учебных мест. Обучаемые рассмотрели методы работы с личным составом, изучили опыт современных вооруженных конфликтов, отработали нормативы по огневой, тактической, инженерной подготовкам, а также радио-химико-биологической защите в составе штатных отделений. – В ходе занятия особое внимание мы обращали на отработку вопросов организации взаимодействия, подготовки личного состава, военной техники и вооружения, – отметил заместитель командира части по бою подполковник Самат Капашев. – Командиры младшего офицерского звена с момента получения боевого распоряжения должны правильно понимать алгоритм действий, знать роль каждого своего подчиненного. #подготовка #военнослужащие #армия #Шымкент #стрельба #занятия #Дарбаза