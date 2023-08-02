Тяжело в учении – легко в бою

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Любовь Доброта

На учебном полигоне «Дарбаза» подразделения механизированной бригады Шымкентского гарнизона провели инструкторско-методические занятия по проведению боевых стрельб отделений.

К занятиям, которые относятся к высшей форме обучения тактической подготовке, привлечено более 200 военнослужащих. Это завершающий этап боевого слаживания и огневой выучки отделения.

Перед командованием стоит задача довести до младших командиров информацию о новых способах выполнения боевых задач штатными средствами и подразделениями, а также проверка слаженности подразделений при проведении боевых стрельб отделений.

На полигоне развернули восемь учебных мест. Обучаемые рассмот­рели методы работы с личным составом, изучили опыт современных вооруженных конф­ликтов, отработали нормативы по огневой, тактической, инженерной подготовкам, а также радио-химико-биологической защите в составе штатных отделений.

– В ходе занятия особое внимание мы обращали на отработку вопросов организации взаимодействия, подготовки личного состава, военной техники и вооружения, – отметил заместитель командира части по бою подполковник Самат Капашев. – Командиры младшего офицерского звена с момента получения боевого распоряжения должны правильно понимать алгоритм действий, знать роль каждого своего подчиненного.

#подготовка #военнослужащие #армия #Шымкент #стрельба #занятия #Дарбаза

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