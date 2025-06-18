У АПК есть потенциал для глубокой переработки сырья

Правительство
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Фарид Юмашев

Премьер-министр Олжас Бектенов провел вчера в Астане встречу с председателем совета директоров китайской компании Qingdao Wanlin Food Co., Ltd. Ли Яньтао.

Фото: пресс-служба Правительства РК

В ходе встречи рассмотрены планы Qingdao Wanlin Food по строительству индустриального парка в Туркестанской области. Проектом предусматриваются три стадии поэтапного ввода объектов по переработке сельхозпродукции и развитию промышленной инфраструктуры на общей площади в 70 га. Это запуск заводов по выпуску дегидрированных (высушенных) овощей, кормовых культур, а также строительство промышленного парка с привлечением не менее 15 партнеров со стороны китайского бизнеса, сообщила пресс-служба Премьер-министра РК.

В настоящее время начаты работы первой очереди, включая строительство завода дегидрированных овощей, годовой мощностью 50 тыс. тонн в год. Инвестором увеличена сумма вложений с 30 млн до 90 млн долларов, ожидается создание 300 рабочих мест. Компанией на первом этапе арендованы готовые производственные помещения в промышленном парке СПК «Туркестан». В ближайшее время планируется монтаж оборудования, его ввод в эксплуатацию ожидается в июле текущего года.

Стратегия развития проекта включает масштабирование производства с созданием дополнительных заводов по переработке моркови и чеснока в области Жетысу и северных регионах рес­публики. Готовую продукцию производитель намерен сбывать в Казахстане, а также экспортировать на рынки США и Евросоюза.

– Правительство заинтересовано в долгосрочном стратегическом партнерстве с Wanlin Group, включающем размещение новых производств по переработке сельхозпродукции, в том числе в аграрных регионах страны. Казахстан открыт к расширению кооперации через создание совместных НИОКР-центров, инвестирование в агротехнопарки, развитие экспортоориентированных логистических хабов, – подчеркнул Олжас Бектенов.

В этой связи отраслевым министерствам и акимату Туркестанской области Премьер-министром поручено в двухнедельный срок обеспечить подготовку проекта соглашения об инвестициях.

В свою очередь, председатель совета директоров Qingdao Wanlin Food Co., Ltd. Ли Яньтао отметил значительный аграрный потенциал Казахстана и выразил заинтересованность в осуществлении совместных проектов по глубокой переработке продукции АПК.

По итогам переговоров сторонами подтверждены намерения развивать взаимовыгодное сотрудничество по всем вышеуказанным перспективным направлениям.

#переработка #АПК #сырье

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