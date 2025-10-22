Глава Нацбанка Тимур Сулейменов в интервью журналистам в Мажилисе объяснил причины инфляции.

«Инфляция во многом у нас складывается из-за того, что у нас много чересчур денег, у нас монетарные агрегаты растут, монетарные агрегаты выросли примерно на 18%, они показывали некоторые снижения, сейчас опять показывают повышение, то есть денег в экономику заливается много. Источника два — большие фискальные вливания, второе — это потребительское кредитование, то есть в экономике денег много. Предложение, то есть выпуск отечественных товаров, работы и услуг не успевает за этим, то есть экономика немножко перегревается», - сказал он.