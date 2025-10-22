В Мажилисе проходит пленарное заседание с участием и членов правительства во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым, передает корреспондент Kazpravda.kz
Глава Нацбанка Тимур Сулейменов в интервью журналистам в Мажилисе объяснил причины инфляции.
«Инфляция во многом у нас складывается из-за того, что у нас много чересчур денег, у нас монетарные агрегаты растут, монетарные агрегаты выросли примерно на 18%, они показывали некоторые снижения, сейчас опять показывают повышение, то есть денег в экономику заливается много. Источника два — большие фискальные вливания, второе — это потребительское кредитование, то есть в экономике денег много. Предложение, то есть выпуск отечественных товаров, работы и услуг не успевает за этим, то есть экономика немножко перегревается», - сказал он.
Тимур Сулейменов также отметил, что дисбаланс спроса и предложения товаров провоцирует инфляцию.
«Когда на стороне спроса много, а на стороне предложения товаров мало, естественно растет инфляция. Либо импорт. А импорт — это что? Импорт — это спрос на доллар и опять давление на курс валюты. Поэтому, в первую очередь, фискальная консолидация — это то, что делает Правительство. Это налоговый и бюджетный кодекс. Второе — определенное регулирование потребительского кредитования, чтобы у нас не было излишнего спроса, который разогревает цены. Наоборот, мы денежную массу планируем ограничить», - сказал он.