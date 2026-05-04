Курс тенге показал рост по итогам апреля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам апреля курс тенге укрепился на 3,1%, до 463,09 тенге за доллар США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного монетарного регулятора

Как уточняется, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 372 млн долл. США до 394 млн долл. США. Общий объем торгов составил 8,7 млрд долл. США.

Продажи валюты из Национального фонда за апрель составили 300 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет.

Доля продаж из Нацфонда составила 3,5% от общего объема торгов или около 13,6 млн долларов США в день.

По предварительным прогнозным заявкам Правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 400 до 500 млн долларов США.

В рамках операций зеркалирования в апреле было стерилизовано порядка 354 млрд тенге. В течение мая в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 354 млрд тенге.

При проведении операций со средствами Нацфонда, а также при реализации механизма зеркалирования Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета. Валютные интервенции в апреле Нацбанком не проводились.