Курс тенге показал рост по итогам апреля

Банки и финансы
Дана Аменова
специальный корреспондент

Такие данные приводит Нацбанк

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам апреля курс тенге укрепился на 3,1%, до 463,09 тенге за доллар США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного монетарного регулятора 

Как уточняется, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 372 млн долл. США до 394 млн долл. США. Общий объем торгов составил 8,7 млрд долл. США.

Продажи валюты из Национального фонда за апрель составили 300 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет.

Доля продаж из Нацфонда составила 3,5% от общего объема торгов или около 13,6 млн долларов США в день.

По предварительным прогнозным заявкам Правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 400 до 500 млн долларов США.

В рамках операций зеркалирования в апреле было стерилизовано порядка 354 млрд тенге. В течение мая в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 354 млрд тенге.

При проведении операций со средствами Нацфонда, а также при реализации механизма зеркалирования Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета. Валютные интервенции в апреле Нацбанком не проводились.

«Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 273 млн долл. США. В связи со снижением валютной доли пенсионных активов ЕНПФ ниже 40% на фоне поступлений пенсионных взносов и укрепления курса тенге. Нацбанк в апреле осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 502 млн долларов США или около 5,8% от общего объема торгов», – говорится в информации.

#апрель #тенге #Нацбанк #рост #курс

Популярное

Все
ОАЭ объявили о выходе еще из одной организации
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
25 млн тенге выманил лже-сотрудник СЭР у главы компании в Шымкенте
В Сеуле провели соревнования по сну
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
Cамые большие аэропорты в мире: топ-5
В Астане начался второй этап LRT
Пациентам в коме упростили процедуру оформления инвалидности
Почти 2 млрд тенге выделили на ремонт теплосетей и оборудования ТЭЦ Риддера
Иностранца с крупной партией наркотиков из Бангкока задержали в Алматы
Школьник из Астаны стал лучшим на чемпионате по дрон-футболу в США
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Апрельская инфляция показывает замедление в Казахстане
Тысячи астанчан приняли участие в масштабном благотворительном марафоне
Первый университет искусственного интеллекта в ЦА откроется в Казахстане
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Казахстанская Федерация бадминтона запустила цифровой ИИ рейтинг спортсменов
Токаев поручил проработать ключевые параметры проекта «Долина ЦОД»
Национальный стандарт качества данных утвердят в Казахстане
Президент: Цифровизация экономики – требование времени
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Вручены государственные награды от имени Президента
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене

Читайте также

В Казахстане внедрят институт первичных дилеров на рынке ГЦБ
Нацбанк сохранил ставку на уровне 18%
Новые правила ликвидации и реорганизации банков утвердили в…
Николай Подгузов представил Главе государства прогнозы ЕАБР

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]