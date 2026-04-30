В Казахстане внедрят институт первичных дилеров на рынке ГЦБ

Банки и финансы

Ожидается, что реализация данного проекта позволит существенно повысить ликвидность рынка и расширить круг инвесторов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство финансов совместно с Национальным Банком объявляют о запуске института первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг с 4 мая 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МФ РК

На основании ранее проведенного мониторингового периода в качестве первичных дилеров определены Банк ЦентрКредит, Евразийский банк, Kaspi Bank, ForteBank и Народный Банк Казахстана.

Внедрение института первичных дилеров является важным этапом последовательной работы по развитию рынка государственных ценных бумаг.

В рамках новой системы первичные дилеры будут обеспечивать устойчивый спрос на государственные ценные бумаги, а также поддерживать двусторонние котировки по отдельным инструментам на вторичном рынке, способствуя формированию более прозрачного и ликвидного ценообразования.

При этом для остальных участников рынка сохраняется полный и беспрепятственный доступ к операциям с государственными ценными бумагами на вторичном рынке.

Более того, внедрение института первичных дилеров создаст для инвесторов более благоприятные условия за счет повышения ликвидности, сужения спредов и наличия постоянных котировок, что упростит операции с государственными облигациями и повысит предсказуемость ценообразования.

Развитие института первичных дилеров также повысит международную привлекательность казахстанских государственных ценных бумаг, создаст условия для их включения в глобальные индексы, включая индекс JPMorgan GBI-EM, и будет способствовать снижению стоимости заимствований для государства.

Министерство финансов и Национальный Банк РК намерены и далее последовательно реализовывать меры, направленные на развитие внутреннего долгового рынка и повышение эффективности его функционирования.

 

 

 

#Минфин #дилеры #ГЦБ

