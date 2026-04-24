Нацбанк сохранил ставку на уровне 18%

Банки и финансы
Сегодня Национальный банк республики принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В сообщении главного монетарного регулятора страны говорится, что годовая инфляция в марте замедлилась до 11% (в феврале – 11,7%): продовольственная инфляция составила 11,7% (12,7%), непродовольственная – 11,3% (11,6%), сервисная – 10% (10,8%).

Такому замедлению способствовали умеренно жесткие денежно-кредитные условия, положительная курсовая динамика, стабилизация потребительского спроса, в том числе на фоне снижения темпов потребительского кредитования, а также действие моратория на рост цен ЖКУ, ГСМ и иные антиинфляционные меры правительства.

В Нацбанке отметили, что месячная инфляция в марте снизилась до 0,6% после 1,1% в феврале. Базовая и сезонно очищенная инфляция также демонстрируют замедление. Вместе с тем, их текущие уровни по-прежнему складываются выше значений, необходимых для достижения цели 5%, что указывает на сохранение инфляционного давления в экономике.

Инфляционные ожидания населения на год вперед оцениваются в 14,6% (13,7%) и остаются повышенными. Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на 2026 год сохраняются на уровне 10%.

«Во внешнем секторе обострение ситуации на Ближнем Востоке сопровождается повышением мировых цен на энергоносители, продовольствие и удобрения. Это увеличивает инфляционное давление в ряде стран и повышает риски удорожания импорта для Казахстана», - говорится в сообщении Нацбанка.

Как рассказали в Национальном банке страны, рост экономики по оперативным данным в январе-марте 2026 года составил 3% в годовом выражении. Несмотря на более слабую динамику нефтяного сектора, рост экономики в целом остается устойчивым благодаря высокой активности в ряде отраслей. Наиболее высокие темпы роста сохраняются в строительстве, транспорте, обрабатывающей промышленности и торговле.

«Текущим дезинфляционным процессам способствуют постепенная нормализация потребительского спроса, в том числе замедление розничного кредитования. Такая динамика формируется на фоне сохраняющихся умеренно жестких денежно-кредитных условий и реализуемых мер по сокращению избыточной ликвидности, включая повышение МРТ и операции по зеркалированию. Поддержку дезинфляции оказывает укрепление курса тенге», - написано в сообщении. 

Складывающаяся дезинфляционная динамика требует дальнейшего закрепления. До перехода к смягчению денежно-кредитных условий необходимо получить подтверждение устойчивости дезинфляционного процесса в условиях возобновления реформы регулируемых цен и тарифов, а также активизации квазифискального импульса во втором полугодии.

«Кроме того, важен мониторинг и анализ адаптации экономики к налоговым изменениям. Тщательного отслеживания требует ситуация во внешнем экономическом контуре», - добавили там.

#Нацбанк #ставка #уровень #базовая

