Нацбанк выпустил новую коллекционную монету

Монета изготовлена из серебра 925 пробы с золочением

Фото: Нацбанк

Национальный Банк выпускает в обращение коллекционную монету «ALTYN ORDA» из серии «Выдающиеся события и люди», сообщает Kazpravda.kz

Обращение к Золотой Орде в рамках выпуска коллекционной монеты направлено на сохранение исторической памяти, популяризацию культурного наследия и отражение значимых этапов становления государственности.

По данным Нацбанка, монета изготовлена из серебра 925 пробы с золочением, массой 62,2 грамма, диаметром 50 мм, качеством изготовления «proof», номиналом 2 000 тенге, тиражом изготовления 1 000 (одна тысяча) штук.

Монета обязательна к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Монета изготовлена на Казахстанском монетном дворе.